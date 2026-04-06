Генпрокурор: разоблачена схема почти на 300 млн убытков на закупках для Укргаздобычи
Киев • УНН
Организаторы завышали цены на реагенты в 2-3 раза через сеть фиктивных фирм. Руководителю частной компании и должностному лицу госпредприятия объявлено подозрение.
Группа лиц создала схему хищения государственных средств через закупки АО "Укргаздобыча". Закупки проводились с переплатой в 2-3 раза. О разоблачении схемы и реализаторов сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.
Подставные компании покупали необходимые для добычи газа материалы по реальным рыночным ценам. Далее эти товары многократно "перепродавались" фирмами друг другу. Фиктивные сделки искусственно завышали цену реагентов в 2-3 раза. В итоге продукцию продали государственной компании через тендер по максимальной стоимости
Преступление удалось раскрыть благодаря совместным усилиям ОГП, СБУ и БЭБ.
По словам Руслана Кравченко, манипуляции с "фирмами-прокладками" нанесли АО "Укргаздобыча" ущерб на более чем 295 млн грн. Это подтверждается судебно-экономической экспертизой.
Руководителю частного общества и должностному лицу государственной компании, непосредственно организовавшему проведение тендера по закупке, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
"Продолжаем системную работу по разоблачению коррупционных проявлений: каждый, кто пытается нажиться на государстве, будет нести ответственность в соответствии с законом", - добавил Генпрокурор.
