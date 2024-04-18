Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ

Обвиняемый по делу о попытке предоставления 300 тыс. гривен взятки должностным лицам АО "Укргаздобыча" признал вину и просит перечислить деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

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Сообщается, что обвинительный акт в отношении жителя Волынской области, пытавшегося дать должностному лицу взятку в размере 300 тыс. гривен, направлен в суд.

По процессуального руководства Киевской городской прокуратуры направлено в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности между подозреваемым и прокурором в уголовном производстве по обвинению волынянина в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК Украины) - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что "Укргаздобыча" объявила публичную закупку запчастей для газовых установок. Однако во время приемки запчастей у компании-победителя тендера было выявлено несоответствие поставленного товара техническим характеристикам, из-за чего компания их не приняла.

В дальнейшем обвиняемый, не будучи работником компании-победителя тендера, но лицом, приближенным к ее руководству, предлагал 800 тыс. грн взятки одному из руководителей филиала "Укргаздобыча" за то, чтобы тот принял товар.

После передачи части суммы в размере 300 тыс. гривен ему сообщили о подозрении.

Обвиняемый свою вину признал и заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Запчасти, не соответствующие техническим характеристикам не были приняты АО "Укргаздобыча". Указанные 300 тыс. гривен мужчина просит перечислить на нужды ВСУ - отметили в прокуратуре.

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