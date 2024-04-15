СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток

Правоохранители задержали трех высокопоставленных чиновников региональных таможен, которые обложили "данью" украинских импортеров зарубежной продукции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности ликвидировала коррупционные схемы, которые действовали на таможнях Киевской, Ровенской и Одесской областей. В результате комплексных мероприятий задержаны три должностных лица, которые входят в руководящий состав таможенных органов - говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, фигуранты обложили "данью" украинских предпринимателей, которые занимаются импортом зарубежной продукции на территорию нашего государства.

Так, в Ровно сообщено о подозрении первому заместителю начальника областной таможни. Как сообщается, чиновник наладил схему систематического вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление иностранных товаров. В случае неуплаты - перевозчиков ожидали "дополнительные" проверки грузов и сопроводительной документации.

Это приводило к искусственному затягиванию сроков таможенного контроля и, как следствие, срывало договорные обязательства импортеров по своевременной доставке продукции заказчикам, добавили в СБУ.

В Киеве совместно правоохранители "на горячем" задержали заместителя начальника одного из таможенных постов столичной таможни, который осуществлял регулярные "поборы" с компаний внешнеэкономической деятельности.

По данным следствия, чиновник требовал деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении зарубежных товаров.

Как сообщается, к незаконной деятельности он привлек таможенного брокера, который выступал посредником для ведения "переговоров" с импортерами и передачи "на гору" полученных взяток.

В Одесской области совместно с ГБР разоблачили на коррупции начальника одного из таможенных постов. Чиновник действовал в составе созданной им преступной группировки, в которую входили несколько подчиненных и таможенный брокер.

Злоумышленники требовали от импортеров различные суммы взяток, которые зависели от объемов и вида товаров.

На основании полученных материалов трем чиновникам таможни и двум их сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Чиновника киевской таможни задержали на взятке