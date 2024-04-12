Чиновника киевской таможни задержали на взятке

Правоохранители задержали на взятке чиновника киевской таможни, который систематически брал деньги с импортера кофе за решение проблем при растаможивании товаров из Колумбии и Бразилии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как сообщается, чиновник в сговоре с таможенным брокером организовал схему по систематическому взысканию неправомерной выгоды с импортера кофе за решение и урегулирование препятствий при растаможивании товаров из Колумбии и Бразилии.

Сам чиновник определял конечную стоимость товара, решал вопрос о растаможивании товара и давал указания таможенному брокеру. Тот по его указанию оформлял документы, непосредственно общался с предпринимателями и получал от них деньги.

Следователи задержали злоумышленников во время очередной передачи денег на сумму 108 000 гривен, более 50% из которой составляла неправомерная выгода.

Им уже объявили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас в суд направлено и принято ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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