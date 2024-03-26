100 тыс. долл. за махинации в медсфере в прифронтовой зоне: на взятке разоблачили двух депутатов Сумского облсовета

На Сумщине разоблачили двух местных депутатов, которые за 100 тыс. долларов пытались подкупить начальника Сумской городской военной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников речь о Владимире Поцелуеве, который является директором Клинической больницы св.Пантелеймона Сумского городского совета и Расула Магомед-Шариповича Галаева.

26 марта 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ разоблачили двух депутатов Сумского областного совета, один из которых одновременно занимает должность главного врача местного медицинского учреждения, на предложении и предоставлении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды. - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанные денежные средства депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за оставление в должности главного врача этой объединенной больницы одного из лиц, которое и предоставляло неправомерную выгоду.

Также депутаты обещали предоставлять чиновникам военной администрации 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования новосозданного медучреждения. Лица были задержаны на "горячем" сразу после предоставления ими первой части оговоренных средств - 50 тыс. долл. США. - отмечается в сообщении.

Предварительная правовая квалификация действий задержанных - ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Дополнение

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