НАБУ открыла материалы дела в отношении бывшего мэра Сум и чиновника инфраструктуры, которых обвиняют в коррупции на $2,13 млн грн

САП завершила досудебное расследование по делу в отношении бывшего мэра города Сумы Александра Лысенко и экс-чиновника Департамента инфраструктуры Александром Журбы, о получении ими неправомерной выгоды в 2,13 млн грн. Детективы НАБУ открыли материалы дела для ознакомления стороне защиты. Об этом информирует пресс-служба САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего городского головы города Сумы и его сообщника - бывшего директора Департамента инфраструктуры Сумской области, которых в октябре прошлого года разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен. - говорится в сообщении САП.

Детали

Также в прокуратуре сообщили, что детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что Лысенко и Журба требовали деньги за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и обещали не создавать искусственные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

Напомним

Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику - директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены "с поличным" сразу после получения третьей части оговоренных средств - 1 430 000 гривен.

В декабре прошлого года городскому голове Сум Александру Лысенко продлили отстранение от должности еще на два месяца после обвинений в получении 2,13 млн грн неправомерной выгоды.