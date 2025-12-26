$41.930.22
Юрія Ткачука призначено гендиректором Укргазвидобування

Київ

 • 52 перегляди

Юрія Ткачука призначено генеральним директором АТ "Укргазвидобування". З травня по грудень 2025 року він виконував обов'язки керівника АТ "Укрнафта".

Юрія Ткачука призначено гендиректором Укргазвидобування

Генеральним директором акціонерного товариства (АТ) "Укргазвидобування" призначено Юрія Ткачука, який з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника АТ "Укрнафта". Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України", передає УНН.

Деталі

Юрій Ткачук став генеральним директором АТ "Укргазвидобування". 26 грудня нового керівника колективу компанії представив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький

- йдеться в повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. У період з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника підприємства.

Також Ткачук працював бізнес-партнером з економіки та фінансів Дивізіону "Технічне забезпечення" НАК "Нафтогаз України", фінансовим директором Індустріального дивізіону Групи "Енергетичний стандарт" та фінансовим директором ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Має диплом з відзнакою Запорізької інженерної академії за фахом інженер-економіст та Executive MBA з відзнакою Міжнародного інституту Бізнесу, а також Сертифікат програми з управляння JICA (Японія).

Нагадаємо

Кабінет міністрів доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості, у тому числі Нафтогаз, Укроборонпром та Укрзалізницю.

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Укроборонпром
Укргазвидобування
Українська залізниця
Нафтогаз України