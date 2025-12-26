Юрий Ткачук назначен гендиректором Укргаздобычи

$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 14592 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 16511 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 22893 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 37481 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24407 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19469 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18914 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20745 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43895 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 18124 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 10359 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 15485 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto15:38 • 22237 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 8918 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 9078 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 14594 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 15563 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 9078 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 6072 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 7138 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 10416 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26312 просмотра
Юрий Ткачук назначен гендиректором Укргаздобычи

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Юрий Ткачук назначен генеральным директором АО "Укргаздобыча". С мая по декабрь 2025 года он исполнял обязанности руководителя АО "Укрнафта".

Юрий Ткачук назначен гендиректором Укргаздобычи

Генеральным директором акционерного общества (АО) "Укргаздобыча" назначен Юрий Ткачук, который с мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя АО "Укрнафта". Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

Подробности

Юрий Ткачук стал генеральным директором АО "Укргаздобыча". 26 декабря нового руководителя коллективу компании представил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий

- говорится в сообщении.

В Нафтогазе отметили, что Ткачук имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.

С ноября 2022 года он работал финансовым директором АО "Укрнафта", где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику. В период с мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя предприятия.

Также Ткачук работал бизнес-партнером по экономике и финансам Дивизиона "Техническое обеспечение" НАК "Нафтогаз Украины", финансовым директором Индустриального дивизиона Группы "Энергетический стандарт" и финансовым директором ЧАО "Запорожтрансформатор". Имеет диплом с отличием Запорожской инженерной академии по специальности инженер-экономист и Executive MBA с отличием Международного института Бизнеса, а также Сертификат программы по управлению JICA (Япония).

Напомним

Кабинет министров поручил провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности, в том числе Нафтогаз, Укроборонпром и Укрзализныцю.

Павел Башинский

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Укроборонпром
Укргаздобыча
Украинская железная дорога
Нафтогаз