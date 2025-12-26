Юрий Ткачук назначен гендиректором Укргаздобычи
Киев • УНН
Юрий Ткачук назначен генеральным директором АО "Укргаздобыча". С мая по декабрь 2025 года он исполнял обязанности руководителя АО "Укрнафта".
Генеральным директором акционерного общества (АО) "Укргаздобыча" назначен Юрий Ткачук, который с мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя АО "Укрнафта". Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
Подробности
Юрий Ткачук стал генеральным директором АО "Укргаздобыча". 26 декабря нового руководителя коллективу компании представил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий
В Нафтогазе отметили, что Ткачук имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.
С ноября 2022 года он работал финансовым директором АО "Укрнафта", где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику. В период с мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя предприятия.
Также Ткачук работал бизнес-партнером по экономике и финансам Дивизиона "Техническое обеспечение" НАК "Нафтогаз Украины", финансовым директором Индустриального дивизиона Группы "Энергетический стандарт" и финансовым директором ЧАО "Запорожтрансформатор". Имеет диплом с отличием Запорожской инженерной академии по специальности инженер-экономист и Executive MBA с отличием Международного института Бизнеса, а также Сертификат программы по управлению JICA (Япония).
Напомним
Кабинет министров поручил провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности, в том числе Нафтогаз, Укроборонпром и Укрзализныцю.