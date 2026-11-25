В Днепропетровской области продолжаются отключения электроэнергии, вызванные недавними российскими обстрелами. Из-за повреждения магистральных сетей без света осталась часть Днепра, Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы. В первую очередь свет будут возвращать объектам критической инфраструктуры. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома - говорится в сообщении.

Контекст

россия ночью и утром 25 ноября продолжила атаки на энергетику Украины. Утром частично без света остаются жители 5 областей. В результате вражеских обстрелов на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел 17-й с начала года и в целом 28-й блэкаут.

Также в ДТЭК сообщили, что российская атака существенно повредила оборудование одной из ТЭС, и станция прекратила генерацию. В Днепропетровской области из-за ударов действуют экстренные отключения.

Кроме того, без света осталась часть Одессы. Отдельные объекты критической инфраструктуры работают с перебоями.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил: российская атака повредила энергетические и логистические объекты в нескольких областях Украины. В Полтавской области загорелся объект по добыче газа.