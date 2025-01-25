США в 2024 году установили рекорд по продаже оружия: СМИ увидели вклад спроса в Украине
Киев • УНН
Продажи военной техники США иностранным правительствам в 2024 году выросли на 29% до 318,7 млрд долларов. Рост экспорта связывают со спросом со стороны Украины и необходимостью стран пополнить запасы оружия.
Объем продаж военной техники США иностранным правительствам вырос на 29% и достиг рекордных 318,7 млрд долларов. Это связывают, в частности, со спросом со стороны Украины. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
По данным Госдепартамента США, в 2024 году объем продаж военной техники США иностранным правительствам вырос на 29% и достиг рекордных 318,7 млрд долларов. В эту цифру входит продажа истребителей Израилю на сумму 18,8 млрд долларов.
Сообщается, что прямые военные продажи американских компаний выросли до 200,8 млрд долларов в 2024 финансовом году по сравнению со 157,5 млрд долларов в 2023 году, тогда как продажи, организованные через правительство США, выросли до 117,9 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 80,9 млрд долларов в предыдущем году.
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В заявлении Госдепартамента говорится о том, что продажа и передача оружия рассматриваются как важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности.
Продажи, одобренные в 2024 году, включали, помимо прочего, поставки самолетов F-16 и их модернизацию для турецкой армии на сумму 23 млрд долларов, поставки истребителей F-15 Израилю на сумму 18,8 млрд долларов и продажу танков M1A2 Abrams Румынии на сумму 2,5 млрд долларов.
Отмечается, что американские оборонные подрядчики изо всех сил пытаются удовлетворить всплеск спроса на оружие, резко возросший в результате вторжения рф в Украину.
Издание указывает, что "рост экспорта оружия из США был обусловлен стремлением стран пополнить запасы оружия, переданного Украине".
Напомним
Военная помощь США для Украины продолжается по ранее принятым пакетам, несмотря на приостановку иностранной помощи на 90 дней.