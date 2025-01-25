Польский министр раскрыл, при каком условии Трамп будет учитывать позицию европейцев по Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил европейцев: президент США Дональд Трамп прислушается к их взглядам относительно Украины только в том случае, если они начнут серьезно инвестировать в собственную безопасность, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность", - сказал Владислав Косиняк-Камыш в интервью. Только тогда Европа действительно сможет занять место за столом переговоров, сказал он.

Влияние войны россии на Украину, как отмечается, сильно ощущается в соседней Польше и на всем восточном фланге НАТО. Польские лидеры регулярно повторяют призыв Косиняк-Камыша к континенту увеличить расходы на оборону. Ранее на этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск призвал членов Европейского Союза вооружиться, чтобы подготовиться к более неопределенному мировому порядку.

Повышение целевого показателя расходов на оборону не только сделает Европу надежным и преданным союзником в Вашингтоне, сказал Косиняк-Камыш, но и подтолкнет экономический рост внутри страны за счет инвестиций в производство вооружений.

Но это потребует нового уровня европейской координации и "радикального сдвига" в отношении лидеров к новым подходам к финансированию военных инвестиций, говорит он. Это может включать изменения политики в ЕС, а не только в НАТО.

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Например, сказал министр обороны страны, блок может передать неиспользованные средства на восстановление после пандемии в военную промышленность. "Если мы могли позволить себе взять кредит, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны", - сказал он.

Косиняк-Камыш также предложил выпустить совместные долговые обязательства ЕС для финансирования военных расходов, назвав текущую сумму 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов) в оборонном фонде блока "просто позорной".

Однако несколько европейских правительств выступают против совместного заимствования для расходов на оборону. Убедить их может быть трудно, отмечает издание.

Для Польши война идет совсем рядом. Для других стран НАТО она на расстоянии нескольких стран. Но Косиняк-Камыш отметил, что агрессия кремля не ограничивается Украиной, указав на поддержку москвой правителей восточной Ливии и распространение на Африку. Это может быть угрозой стабильности Южной Европы, утверждал он.

"Я думаю, наши партнеры из Италии или Испании должны знать об этом, - сказал Косиняк-Камыш. - Отсутствие инвестиций в безопасность не означает, что на их границах нет угроз".

Дополнение

Трамп, вступивший в должность на этой неделе, ужесточил требования к союзникам по НАТО тратить больше. Он сказал, что ожидает, что не менее 5% их экономического продукта пойдет на оборону - это более чем вдвое превышает текущий 2%-ный ориентир альянса. Хотя президент США раздражал союзников по НАТО своей прошлой критикой альянса, война россии заставила некоторых членов увидеть ценность в его требованиях, отмечает издание. Польша - единственный союзник, который близок к их выполнению.

В относительном выражении страна больше всех тратит на оборону в НАТО, за ней следуют страны Балтии. Варшава выделила рекордные 186,6 млрд злотых (46,4 млрд долларов США) на оборону в этом году, или 4,7% экономического продукта, что выше 3,5% в прошлом году. Сюда входят расходы на замену военной техники, подаренной Украине.

Это ставит Варшаву в выгодное положение для налаживания связей с новой администрацией США, сказал Косиняк-Камыш.

Польша также занимает лидирующую позицию среди европейских союзников как крупнейший покупатель американской военной техники с портфелем заказов на сумму 60 миллиардов долларов, размещенных в оборонной промышленности США. Это также может принести стране благосклонность Трампа.

В прошлом году Польша подписала соглашение на 1,2 миллиарда долларов на производство 48 пусковых установок Patriot M903 и соглашение на 10 миллиардов долларов на 96 вертолетов Apache. Варшава также заказала более 350 танков Abrams и 32 истребителя F-35 для своего арсенала, стремясь заменить старое советское оборудование в основном на оружие американского производства, соответствующее стандартам НАТО.

Польша также стала воротами около 80% западной гуманитарной и военной помощи Украине, расширяя присутствие НАТО на ее территории. В 2023 году США разместили гарнизон в западном городе Познань, и теперь в стране размещено 10 000 военнослужащих.