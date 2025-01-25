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Польський міністр розкрив, за якої умови Трамп зважатиме на позицію європейців щодо України

Польський міністр розкрив, за якої умови Трамп зважатиме на позицію європейців щодо України

Київ • УНН

 • 41501 перегляди

Міністр оборони Польщі заявив, що Європа має збільшити витрати на оборону для впливу на позицію США щодо України. Польща вже витрачає 4,7% ВВП на оборону та закуповує американське озброєння на $60 млрд.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш попередив європейців: президент США Дональд Трамп прислухається до їхніх поглядів щодо України лише у тому випадку, якщо вони почнуть серйозно інвестувати у власну безпеку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Рецепт простий: більше витрат на оборону, більше інвестицій у військову промисловість", - сказав Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю. Тільки тоді Європа справді зможе зайняти місце за столом переговорів, сказав він.

Вплив війни росії на Україну, як зазначається, сильно відчувається у сусідній Польщі та на всьому східному фланзі НАТО. Польські лідери регулярно повторюють заклик Косиняк-Камиша до континенту збільшити витрати на оборону. Раніше цього тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав членів Європейського Союзу озброїтися, щоб підготуватися до більш невизначеного світового порядку.

Підвищення цільового показника видатків на оборону не тільки зробить Європу надійним і відданим союзником у Вашингтоні, сказав Косиняк-Камиш, а й підштовхне економічне зростання всередині країни за рахунок інвестицій у виробництво озброєнь.

Але це вимагатиме нового рівня європейської координації та "радикального зсуву" у ставленні лідерів до нових підходів до фінансування військових інвестицій, каже він. Це може включати зміни політики в ЄС, а не лише в НАТО.

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Наприклад, сказав міністр оборони країни, блок може передати невикористані кошти на відновлення після пандемії у військову промисловість. "Якщо ми могли дозволити собі взяти кредит, щоб відновитись після пандемії COVID-19, ми повинні дозволити собі нові витрати, щоб захистити себе від війни", - сказав він.

Косиняк-Камиш також запропонував випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для фінансування військових витрат, назвавши поточну суму 1,5 млрд євро (1,6 млрд доларів) в оборонному фонді блоку "просто ганебною".

Проте кілька європейських урядів виступають проти спільного запозичення для видатків на оборону. Впевнити їх може бути важко, зауважує видання.

Для Польщі війна йде зовсім поряд. Для інших країн НАТО вона на відстані кількох країн. Але Косиняк-Камиш наголосив, що агресія кремля не обмежується Україною, вказавши на підтримку москвою правителів східної Лівії та поширення на Африку. Це може бути загрозою стабільності Південної Європи, стверджував він.

"Я думаю, наші партнери з Італії або Іспанії повинні знати про це, - сказав Косиняк-Камиш. - Відсутність інвестицій у безпеку не означає, що на їхніх кордонах немає загроз".

Доповнення

Трамп, який вступив на посаду цього тижня, посилив вимоги до союзників щодо НАТО витрачати більше. Він сказав, що очікує, що не менше 5% їх економічного продукту піде на оборону - це більш ніж удвічі перевищує поточний 2%-й орієнтир альянсу. Хоча президент США дратував союзників по НАТО своєю минулою критикою альянсу, війна росії змусила деяких членів побачити цінність у його вимогах, зазначає видання. Польща - єдиний союзник, який близький до їхнього виконання.

У відносному вираженні країна найбільше витрачає на оборону в НАТО, за нею йдуть країни Балтії. Варшава виділила рекордні 186,6 млрд злотих (46,4 млрд доларів США) на оборону цього року, або 4,7% економічного продукту, що вище 3,5% минулого року. Сюди входять витрати на заміну військової техніки, подарованої Україні.

Це ставить Варшаву у вигідне становище для налагодження зв'язків із новою адміністрацією США, сказав Косиняк-Камиш.

Польща також займає лідируючу позицію серед європейських союзників як найбільший покупець американської військової техніки з портфелем замовлень на суму 60 мільярдів доларів, розміщених в оборонній промисловості США. Це також може принести країні прихильність Трампа.

Минулого року Польща підписала угоду на 1,2 мільярда доларів на виробництво 48 пускових установок Patriot M903 та угоду на 10 мільярдів доларів на 96 вертольотів Apache. Варшава також замовила понад 350 танків Abrams та 32 винищувачі F-35 для свого арсеналу, прагнучи замінити старе радянське обладнання в основному на зброю американського виробництва, що відповідає стандартам НАТО.

Польща також стала воротами близько 80% західної гуманітарної та військової допомоги Україні, розширюючи присутність НАТО на її території. 2023 року США розмістили гарнізон у західному місті Познань, і тепер у країні розміщено 10 000 військовослужбовців.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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