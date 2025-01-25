Військова допомога США для України продовжується - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, незважаючи на призупинення іноземної допомоги на 90 днів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО.
Військова допомога США для України продовжується, зокрема, за раніше ухваленими пакетами. Про це у суботу заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, на тлі рішення Держдепу США призупинити іноземну допомогу на 90 днів, пише УНН.
Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше
США призупиняє іноземну допомогу на 90 днів: що відомо про нове рішення Держдепу24.01.25, 23:51 • 27156 переглядiв