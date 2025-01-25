Військова допомога США для України продовжується - ЦПД РНБО

Військова допомога США для України продовжується, зокрема, за раніше ухваленими пакетами. Про це у суботу заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, на тлі рішення Держдепу США призупинити іноземну допомогу на 90 днів, пише УНН.

Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше - повідомив Коваленко.

США призупиняє іноземну допомогу на 90 днів: що відомо про нове рішення Держдепу