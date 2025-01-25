Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Военная помощь США для Украины продолжается по ранее принятым пакетам, несмотря на приостановление иностранной помощи на 90 дней. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.
Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по ранее принятым пакетам. Об этом в субботу заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, на фоне решения Госдепа США приостановить иностранную помощь на 90 дней, пишет УНН.
Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее
США приостанавливает иностранную помощь на 90 дней: что известно о новом решении Госдепа24.01.25, 23:51 • 21224 просмотра