США втратили вже сім літаків у війні з Іраном - CNN

ВПС США втратили щонайменше сім літаків у війні з Іраном, у той час, як доля американського військовослужбовця залишається невідомою після того, як винищувач F-15 був збитий над Іраном. Джерела повідомляють, що американські сили наразі шукають члена екіпажу, а іранські державні ЗМІ запропонували винагороду тим, хто його знайде, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Втрати винищувача F-15 та літака A-10 ВПС США в окремих інцидентах у п'ятницю доводять загальну кількість відомих втрат пілотованих літаків у війні з Іраном до семи, пише видання.

Тим часом Reuters зазначає, що іранські війська в суботу розшукували зниклого американського пілота з одного з двох військових літаків, збитих над Іраном та Перською затокою, "що підвищило ставки для Вашингтона, на тлі того, як війна вступила в шостий тиждень з мізерними перспективами мирних переговорів".

Іранський вогонь збив двомісний американський винищувач F-15E, повідомили офіційні особи обох країн, у той час як два американські чиновники заявили, що пілот катапультувався з винищувача A-10 Warthog, який розбився в Кувейті після іранського вогню.

Два вертольоти Black Hawk, які брали участь у пошуках зниклого пілота, були підбиті іранським вогнем, але покинули іранський повітряний простір, повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Масштаб поранень екіпажу залишався незрозумілим.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що прочісує південно-західний район неподалік місця аварії літака пілота, а регіональний губернатор пообіцяв нагороду всім, хто захопить або знищить "сили ворожого супротивника".

Іранці, які зазнавали обстрілів американської авіації з моменту початку атак США та Ізраїлю 28 лютого, святкували збиття літаків. Спікер парламенту Мохаммед Багер Калібаф заявив, що війна "зменшилася зі зміни режиму" до полювання на пілотів.

Трамп перебуває у Білому домі та отримує інформацію про хід рятувальної операції, повідомив агентству Reuters високопосадовець адміністрації.

Іран заявив посередникам, що не готовий зустрічатися з американськими офіційними особами в Ісламабаді найближчими днями і що зусилля Пакистану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, повідомила в п'ятницю газета Wall Street Journal.

Внаслідок конфлікту загинули 13 американських військовослужбовців, понад 300 отримали поранення, повідомляє Центральне командування США.

CNN також розповіло обставини втрати решти п'яти літаків:

2 березня: три винищувачі F-15 було збито кувейтською ППО внаслідок «дружнього вогню» над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу катапультувалися, і міністр війни США Піт Гегсет заявив цього тижня, що три пілоти повернулися до бойових дій у нальотах на Іран;

12 березня: шість членів екіпажу ВПС США загинули, коли їхній літак-заправник KC-135 розбився в Іраку. Військові США заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим чи дружнім вогнем, а потрапив в інцидент з іншим літаком під час участі в операції «Епічна лють». Другий літак благополучно приземлився, йдеться у заяві;

27 березня: американський літак повітряного попередження та управління E-3 Sentry ВПС США було знищено на злітно-посадковій смузі внаслідок іранської атаки на авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії, як показують фотографії, отримані CNN із зазначенням розташування. CNN повідомило, що внаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військовослужбовців. Про загиблих не повідомляється. За словами джерел, також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.

Окрім того, минулого місяця американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як, ймовірно, був обстріляний іранськими силами, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією.

