Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 35418 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 20651 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 34589 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 36440 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36 • 59555 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрение
3 апреля, 11:30 • 48277 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
3 апреля, 11:17 • 42824 просмотра
Зеленский добивается более четких гарантий безопасности США и анонсировал в документе ответы на вопросы, которые есть
Эксклюзив
3 апреля, 08:16 • 68577 просмотра
Воспользуется ли путин расколом Запада - риск удара по НАТО растет
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 60956 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
США потеряли уже семь самолетов в войне с Ираном - CNN

ВВС США потеряли F-15 и A-10 из-за иранского огня, судьба одного пилота остается неизвестной. Общее количество потерянных самолетов достигло семи единиц.

ВВС США потеряли по меньшей мере семь самолетов в войне с Ираном, в то время как судьба американского военнослужащего остается неизвестной после того, как истребитель F-15 был сбит над Ираном. Источники сообщают, что американские силы в настоящее время ищут члена экипажа, а иранские государственные СМИ предложили вознаграждение тем, кто его найдет, сообщает CNN, пишет УНН.

Потери истребителя F-15 и самолета A-10 ВВС США в отдельных инцидентах в пятницу доводят общее количество известных потерь пилотируемых самолетов в войне с Ираном до семи, пишет издание.

Тем временем Reuters отмечает, что иранские войска в субботу разыскивали пропавшего американского пилота с одного из двух военных самолетов, сбитых над Ираном и Персидским заливом, "что повысило ставки для Вашингтона, на фоне того, как война вступила в шестую неделю с мизерными перспективами мирных переговоров".

Иранским огнем был сбит двухместный американский истребитель F-15E, сообщили официальные лица обеих стран, в то время как два американских чиновника заявили, что пилот катапультировался из истребителя A-10 Warthog, который разбился в Кувейте после иранского огня.

Два вертолета Black Hawk, участвовавшие в поисках пропавшего пилота, были подбиты иранским огнем, но покинули иранское воздушное пространство, сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Масштаб ранений экипажа оставался неясным.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что прочесывает юго-западный район неподалеку от места крушения самолета пилота, а региональный губернатор пообещал награду всем, кто захватит или уничтожит "силы вражеского противника".

Иранцы, которые подвергались обстрелам американской авиации с момента начала атак США и Израиля 28 февраля, праздновали сбитие самолетов. Спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф заявил, что война "уменьшилась со смены режима" до охоты на пилотов.

Трамп находится в Белом доме и получает информацию о ходе спасательной операции, сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник администрации.

Иран заявил посредникам, что не готов встречаться с американскими официальными лицами в Исламабаде в ближайшие дни и что усилия Пакистана по прекращению огня зашли в тупик, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

В результате конфликта погибли 13 американских военнослужащих, более 300 получили ранения, сообщает Центральное командование США.

CNN также рассказало об обстоятельствах потери остальных пяти самолетов:

  • 2 марта: три истребителя F-15 были сбиты кувейтской ПВО в результате «дружественного огня» над Кувейтом. Все шесть членов экипажа катапультировались, и министр войны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что три пилота вернулись к боевым действиям в налетах на Иран;
    • 12 марта: шесть членов экипажа ВВС США погибли, когда их самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Военные США заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или дружественным огнем, а попал в инцидент с другим самолетом во время участия в операции «Эпическая ярость». Второй самолет благополучно приземлился, говорится в заявлении;
      • 27 марта: американский самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе в результате иранской атаки на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии, как показывают фотографии, полученные CNN с указанием расположения. CNN сообщило, что в результате атаки на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 американских военнослужащих. О погибших не сообщается. По словам источников, также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

        Кроме того, в прошлом месяце американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как, вероятно, был обстрелян иранскими силами, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

