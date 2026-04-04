США потеряли уже семь самолетов в войне с Ираном - CNN

ВВС США потеряли по меньшей мере семь самолетов в войне с Ираном, в то время как судьба американского военнослужащего остается неизвестной после того, как истребитель F-15 был сбит над Ираном. Источники сообщают, что американские силы в настоящее время ищут члена экипажа, а иранские государственные СМИ предложили вознаграждение тем, кто его найдет, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Потери истребителя F-15 и самолета A-10 ВВС США в отдельных инцидентах в пятницу доводят общее количество известных потерь пилотируемых самолетов в войне с Ираном до семи, пишет издание.

Тем временем Reuters отмечает, что иранские войска в субботу разыскивали пропавшего американского пилота с одного из двух военных самолетов, сбитых над Ираном и Персидским заливом, "что повысило ставки для Вашингтона, на фоне того, как война вступила в шестую неделю с мизерными перспективами мирных переговоров".

Иранским огнем был сбит двухместный американский истребитель F-15E, сообщили официальные лица обеих стран, в то время как два американских чиновника заявили, что пилот катапультировался из истребителя A-10 Warthog, который разбился в Кувейте после иранского огня.

Два вертолета Black Hawk, участвовавшие в поисках пропавшего пилота, были подбиты иранским огнем, но покинули иранское воздушное пространство, сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Масштаб ранений экипажа оставался неясным.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что прочесывает юго-западный район неподалеку от места крушения самолета пилота, а региональный губернатор пообещал награду всем, кто захватит или уничтожит "силы вражеского противника".

Иранцы, которые подвергались обстрелам американской авиации с момента начала атак США и Израиля 28 февраля, праздновали сбитие самолетов. Спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф заявил, что война "уменьшилась со смены режима" до охоты на пилотов.

Трамп находится в Белом доме и получает информацию о ходе спасательной операции, сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник администрации.

Иран заявил посредникам, что не готов встречаться с американскими официальными лицами в Исламабаде в ближайшие дни и что усилия Пакистана по прекращению огня зашли в тупик, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

В результате конфликта погибли 13 американских военнослужащих, более 300 получили ранения, сообщает Центральное командование США.

CNN также рассказало об обстоятельствах потери остальных пяти самолетов:

2 марта: три истребителя F-15 были сбиты кувейтской ПВО в результате «дружественного огня» над Кувейтом. Все шесть членов экипажа катапультировались, и министр войны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что три пилота вернулись к боевым действиям в налетах на Иран;

12 марта: шесть членов экипажа ВВС США погибли, когда их самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке. Военные США заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или дружественным огнем, а попал в инцидент с другим самолетом во время участия в операции «Эпическая ярость». Второй самолет благополучно приземлился, говорится в заявлении;

27 марта: американский самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе в результате иранской атаки на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии, как показывают фотографии, полученные CNN с указанием расположения. CNN сообщило, что в результате атаки на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 американских военнослужащих. О погибших не сообщается. По словам источников, также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

Кроме того, в прошлом месяце американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как, вероятно, был обстрелян иранскими силами, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

