Ізраїльський F-15 дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран - ЗМІ

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 18:07 • 16995 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 47202 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
12 липня, 16:32 • 73084 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
12 липня, 14:30 • 68384 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 73712 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 205372 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 204306 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 163792 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 107755 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 85816 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
69%
752мм
Популярнi новини
Джонні Депп знову зіграє Джека Горобця у "Піратах Карибського моря"? ЗМІ розкрили деталі12 липня, 17:46 • 4820 перегляди
Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію12 липня, 17:57 • 7576 перегляди
Негода на Харківщині: є загибла та поранені, знеструмлено кілька населених пунктів, в облцентрі машини "плавають" вулицями12 липня, 18:33 • 6204 перегляди
Дерево впало на дитину в Харкові: 7-річна дівчинка госпіталізована12 липня, 20:16 • 3580 перегляди
Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн01:45 • 5256 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 205372 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 204306 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 188637 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 210356 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 241286 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 68381 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 62538 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 66799 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 105544 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 122767 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Ізраїльський F-15 дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран - ЗМІ

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Винищувач F-15 ВПС Ізраїлю під час атаки на Тегеран зіткнувся з несправністю паливного бака, що спричинило дефіцит палива. Екстрена дозаправка в повітрі дозволила виконати місію, уникнувши вимушеної посадки.

Ізраїльський F-15 дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран - ЗМІ

В один з днів атак ВПС Ізраїлю на Іран в небі над Тегераном сталася незвичайна драма. Винищувач F-15 ("Falcon"), який прямував для атаки на іранську столицю, зіткнувся з несправністю в одному зі своїх паливних баків. Несправність завадила йому видалити паливо з бака, і в результаті посеред місії почав виникати значний дефіцит палива, повідомляє УНН із посиланням на Mako.

Деталі

Зазначається, що пілот, який летів над іранською територією, помітив проблему з паливом та був змушений повідомити про неї в режимі реального часу.

На цьому етапі не планувалося супроводжувати літак літаком-заправником – на відміну від деяких попередніх бойових вильотів – але через серйозність ситуації було вирішено запустити провести позачергову дозаправку

- пише видання.

Ізраїль готується до нових військових дій проти Ірану і очікує, що Трамп дасть "зелене світло" - Axios08.07.25, 02:19 • 25878 переглядiв

Вказується, що літак-заправник зміг прибути вчасно, і завдяки координації в польоті вони змогли впоратися з несправністю та виконати атакуюче завдання, не відхиляючись від плану дій.

Водночас виникла можливість екстреного вирішення: посадка в сусідній країні, якщо несправність не буде усунена, щоб уникнути будь-якого сценарію, який призвів би до посадки літака в самому серці Тегерана

- йдеться у статті.

За інформацією ЗМІ, командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томер Бар представив серйозний контрольний сценарій незадовго до початку атаки. Він передбачав, що десять ізраїльських літаків можуть бути вражені протягом перших 72 годин боїв.

Нагадаємо

13 червня ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану, атакувавши військові та ядерні об'єкти. Також було ліквідовано високопоставлених іранських військових і фізиків-ядерників.

Ізраїль повернеться до бойових дій у Газі, якщо ХАМАС не буде знешкоджено за 60 днів - Нетаньяху11.07.25, 00:41 • 3476 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
F-15 Eagle
Ізраїль
Тегеран
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9