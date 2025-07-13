Ізраїльський F-15 дивом уник аварійної посадки під час атаки на Іран - ЗМІ

В один з днів атак ВПС Ізраїлю на Іран в небі над Тегераном сталася незвичайна драма. Винищувач F-15 ("Falcon"), який прямував для атаки на іранську столицю, зіткнувся з несправністю в одному зі своїх паливних баків. Несправність завадила йому видалити паливо з бака, і в результаті посеред місії почав виникати значний дефіцит палива, повідомляє УНН із посиланням на Mako.

Деталі

Зазначається, що пілот, який летів над іранською територією, помітив проблему з паливом та був змушений повідомити про неї в режимі реального часу.

На цьому етапі не планувалося супроводжувати літак літаком-заправником – на відміну від деяких попередніх бойових вильотів – але через серйозність ситуації було вирішено запустити провести позачергову дозаправку - пише видання.

Ізраїль готується до нових військових дій проти Ірану і очікує, що Трамп дасть "зелене світло" - Axios

Вказується, що літак-заправник зміг прибути вчасно, і завдяки координації в польоті вони змогли впоратися з несправністю та виконати атакуюче завдання, не відхиляючись від плану дій.

Водночас виникла можливість екстреного вирішення: посадка в сусідній країні, якщо несправність не буде усунена, щоб уникнути будь-якого сценарію, який призвів би до посадки літака в самому серці Тегерана - йдеться у статті.

За інформацією ЗМІ, командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томер Бар представив серйозний контрольний сценарій незадовго до початку атаки. Він передбачав, що десять ізраїльських літаків можуть бути вражені протягом перших 72 годин боїв.

Нагадаємо

13 червня ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану, атакувавши військові та ядерні об'єкти. Також було ліквідовано високопоставлених іранських військових і фізиків-ядерників.

Ізраїль повернеться до бойових дій у Газі, якщо ХАМАС не буде знешкоджено за 60 днів - Нетаньяху