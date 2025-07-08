Ізраїль готується до нових військових дій проти Ірану і очікує, що Трамп дасть "зелене світло" - Axios

Ізраїль готується до можливості подальших військових дій проти Ірану, якщо Тегеран спробує відновити свою ядерну програму, при цьому ізраїльське керівництво вважає, що президент США Дональд Трамп може дати зелене світло на поновлення атак. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані "обізнані джерела", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що іранська ядерна криза буде головною темою під час зустрічі Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в понеділок у Білому домі.

Ізраїльські чиновники кажуть, що Нетаньяху хоче досягти домовленості з Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів США з Іраном та щодо можливих сценаріїв, які б виправдали поновлення військових ударів - пише видання.

Верховний лідер Ірану Хаменеї вперше з'явився на публіці після ізраїльських атак

Вказується, що головний радник Нетаньяху Рон Дермер повідомив чиновникам на закритих зустрічах, що після нещодавнього візиту до Вашингтона він мав враження, що адміністрація Трампа підтримає нові ізраїльські удари по Ірану "за певних обставин".

Одним зі сценаріїв (для подальших ударів Ізраїлю - ред.) може стати спроба Ірану вивезти високозбагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Другим варіантом може бути спроба іранців почати відновлювати свою ядерну програму, зокрема збагачувальні об'єкти - цитує ЗМІ співрозмовника.

Автори додають, що Трамп двічі заявляв після закінчення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, що США можуть знову атакувати Іран у майбутньому, якщо той відновить збагачення урану, але він також заявив, що хоче досягти врегулювання шляхом переговорів, щоб уникнути будь-якого подальшого конфлікту.

Нагадаємо

Напередодні іранський генерал-майор Абдолрахім Мусаві пригрозив Ізраїлю "нищівною" атакою у разі відновлення конфлікту. Ця відповідь, за його словами, настільки "потужна", що навіть США не зможуть врятувати главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

США перехопили розмову іранських чиновників про американські удари - WP