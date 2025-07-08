Израиль готовится к новым военным действиям против Ирана и ожидает, что Трамп даст «зеленый свет» — Axios

Израиль готовится к возможности дальнейших военных действий против Ирана, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу, при этом израильское руководство считает, что президент США Дональд Трамп может дать зеленый свет на возобновление атак. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных "осведомленных источника", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что иранский ядерный кризис будет главной темой во время встречи Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник в Белом доме.

Израильские чиновники говорят, что Нетаньяху хочет достичь договоренности с Трампом относительно будущих ядерных переговоров США с Ираном и относительно возможных сценариев, которые бы оправдали возобновление военных ударов - пишет издание.

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Указывается, что главный советник Нетаньяху Рон Дермер сообщил чиновникам на закрытых встречах, что после недавнего визита в Вашингтон у него сложилось впечатление, что администрация Трампа поддержит новые израильские удары по Ирану "при определенных обстоятельствах".

Одним из сценариев (для дальнейших ударов Израиля - ред.) может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вторым вариантом может быть попытка иранцев начать восстанавливать свою ядерную программу, в частности обогатительные объекты - цитирует СМИ собеседника.

Авторы добавляют, что Трамп дважды заявлял после окончания 12-дневной войны между Израилем и Ираном, что США могут снова атаковать Иран в будущем, если тот возобновит обогащение урана, но он также заявил, что хочет достичь урегулирования путем переговоров, чтобы избежать любого дальнейшего конфликта.

Напомним

Накануне иранский генерал-майор Абдолрахим Мусави пригрозил Израилю "сокрушительной" атакой в случае возобновления конфликта. Этот ответ, по его словам, настолько "мощный", что даже США не смогут спасти главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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