Израильский F-15 чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран - СМИ

В один из дней атак ВВС Израиля на Иран в небе над Тегераном произошла необычная драма. Истребитель F-15 ("Falcon"), который направлялся для атаки на иранскую столицу, столкнулся с неисправностью в одном из своих топливных баков. Неисправность помешала ему удалить топливо из бака, и в результате посреди миссии начал возникать значительный дефицит топлива, сообщает УНН со ссылкой на Mako.

Детали

Отмечается, что пилот, летевший над иранской территорией, заметил проблему с топливом и был вынужден сообщить о ней в режиме реального времени.

На этом этапе не планировалось сопровождать самолет самолетом-заправщиком – в отличие от некоторых предыдущих боевых вылетов – но из-за серьезности ситуации было решено запустить провести внеочередную дозаправку - пишет издание.

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Указывается, что самолет-заправщик смог прибыть вовремя, и благодаря координации в полете они смогли справиться с неисправностью и выполнить атакующую задачу, не отклоняясь от плана действий.

В то же время возникла возможность экстренного решения: посадка в соседней стране, если неисправность не будет устранена, чтобы избежать любого сценария, который привел бы к посадке самолета в самом сердце Тегерана - говорится в статье.

По информации СМИ, командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар представил серьезный контрольный сценарий незадолго до начала атаки. Он предполагал, что десять израильских самолетов могут быть поражены в течение первых 72 часов боев.

Напомним

13 июня израильские ВВС нанесли удар по Ирану, атаковав военные и ядерные объекты. Также были ликвидированы высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики.

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