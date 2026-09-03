Конгрес США вимагає пояснити згортання дронової програми в Європі - AP

Двопартійна група членів Конгресу США вимагає від Пентагону пояснити, чому підрозділу 173 повітрянодесантної бригади в Європі наказали більше не спеціалізуватися на дроновій війні. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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Військові цього підрозділу самі збирали безпілотники та відпрацьовували тактику, яку Україна застосовує у війні проти росії.

Ми глибоко стурбовані тим, що ліквідація цього спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить нашу здатність переймати досвід у союзників, зокрема у Збройних сил України, та перешкодить нашим зусиллям щодо модернізації ведення війни з використанням безпілотників з тією швидкістю, яка необхідна для конкуренції на сучасному полі бою - йдеться в листі конгресменів, наданому агентству Associated Press.

Лист було надіслано у вівторок вже колишньому очільнику Сухопутних військ, Дену Дрісколлу та генералу Крістоферу ЛаНеве, виконуючому обов’язки начальника штабу Сухопутних військ. Лист підписали сенаторка-демократка Жанна Шахін із Нью-Гемпширу, сенатор-республіканець Том Тілліс із Північної Кароліни, незалежний сенатор Ангус Кінг із Мейну та представник Палати представників-республіканець Майк Тернер з Огайо.

Ми підтримуємо трансформаційні ініціативи, які армія реалізувала під керівництвом міністра Дрісколла в цій сфері, і хотіли б, щоб цей імпульс зберігався навіть після зміни військового керівництва - написали законодавці.

Нагадаємо

На початку цього року під час військових навчань у Німеччині військовослужбовці армії США зіткнулися з українськими операторами безпілотників. В результаті українські дронарі перемогли американських військових.