Конгресс США требует объяснить сворачивание программы по беспилотникам в Европе - AP

Двухпартийная группа членов Конгресса США требует от Пентагона объяснить, почему подразделению 173-й воздушно-десантной бригады в Европе приказали больше не специализироваться на ведении войны с использованием дронов. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Военнослужащие этого подразделения сами собирали беспилотники и отрабатывали тактику, которую Украина применяет в войне против россии.

Мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного подразделения беспилотников ограничит нашу способность перенимать опыт у союзников, в частности у Вооруженных сил Украины, и помешает нашим усилиям по модернизации ведения войны с использованием беспилотников с той скоростью, которая необходима для конкуренции на современном поле боя - говорится в письме конгрессменов, предоставленном агентству Associated Press.

Письмо было отправлено во вторник уже бывшему начальнику Сухопутных войск Дэну Дрисколлу и генералу Кристоферу ЛаНеве, исполняющему обязанности начальника штаба Сухопутных войск. Письмо подписали сенатор-демократ Жанна Шахин из Нью-Гэмпшира, сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины, независимый сенатор Ангус Кинг из Мэна и представитель Палаты представителей, республиканец Майк Тернер из Огайо.

Мы поддерживаем преобразовательные инициативы, которые армия реализовала под руководством министра Дрисколла в этой сфере, и хотели бы, чтобы этот импульс сохранялся даже после смены военного руководства - написали законодатели.

Напомним

В начале этого года во время военных учений в Германии военнослужащие армии США столкнулись с украинскими операторами беспилотников. В результате украинские операторы дронов победили американских военных.