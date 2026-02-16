Українську біженку вбили в Північній Кароліні, це вже другий випадок за рік

$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 16325 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 23375 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 48008 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 43324 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 35476 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 33151 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73087 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52089 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46611 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 13110 перегляди
У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою15 лютого, 23:09 • 6812 перегляди
Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16 лютого, 00:12 • 4926 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 10596 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 4608 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 48012 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 106273 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 164899 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 94349 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 110930 перегляди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Швейцарія
Вашингтон
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 10736 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 20139 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 28464 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 27001 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 29792 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Українську біженку вбили в Північній Кароліні, це вже другий випадок за рік

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Українська біженка загинула в Північній Кароліні від рук колишнього хлопця, який приїхав з Огайо. Він застрелив її та її нового партнера, поки вона доглядала за молодшими братами та сестрами.

Українську біженку вбили в Північній Кароліні, це вже другий випадок за рік

Біженку з України вбили в Північній Кароліні у США, це вже другий випадок за останній рік, повідомив брат загиблої та в офісі шерифа округу, пише УНН.

Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю

За його даними, "близько 7-ї ранку її колишній хлопець, чоловік, який їхав сім годин з Огайо, вдерся до її квартири, де вона доглядала за молодшими братами та сестрами". "Він змусив одного з наших братів і сестер розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши її життя. Він також вистрілив у її хлопця, який спав поруч з нею", - розповів брат загиблої.

Офіс шерифа округу Мур у Північній Кароліні повідомив, що розслідує подвійне вбивство, яке сталося 14 лютого вранці в громаді Вудлейк міста Васс у Північній Кароліні.

14 лютого 2026 року, приблизно о 7:45 ранку, помічники шерифа округу Мур відреагували на повідомлення про стрілянину в житловому будинку на Дафні-лейн у Вассі. Після прибуття помічники шерифа виявили всередині будинку двох дорослих віком 28 та 21 року, які загинули. Підозрюваний втік з району до прибуття правоохоронних органів", - ідеться у повідомленні правоохоронці.

Зазначається, що "детективи встановили особу 25-річного Калеба Гайдена Фосно з Огайо як підозрюваного у цій справі". "Було отримано ордери на його арешт за проникнення зі зломом та два обвинувачення у вбивстві у зв'язку з цим інцидентом". "Слідчі не вважають, що Фосно залишався в окрузі Мур після стрілянини. Тривають зусилля для його знаходження та затримання", - ідеться у повідомленні.

Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26.08.25, 16:00 • 11184 перегляди

Юлія Шрамко

КриміналСвітНаші за кордоном
Війна в Україні
Огайо
Сполучені Штати Америки