Українську біженку вбили в Північній Кароліні, це вже другий випадок за рік

Біженку з України вбили в Північній Кароліні у США, це вже другий випадок за останній рік, повідомив брат загиблої та в офісі шерифа округу, пише УНН.

Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю повідомив брат жертви.

За його даними, "близько 7-ї ранку її колишній хлопець, чоловік, який їхав сім годин з Огайо, вдерся до її квартири, де вона доглядала за молодшими братами та сестрами". "Він змусив одного з наших братів і сестер розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши її життя. Він також вистрілив у її хлопця, який спав поруч з нею", - розповів брат загиблої.

Офіс шерифа округу Мур у Північній Кароліні повідомив, що розслідує подвійне вбивство, яке сталося 14 лютого вранці в громаді Вудлейк міста Васс у Північній Кароліні.

14 лютого 2026 року, приблизно о 7:45 ранку, помічники шерифа округу Мур відреагували на повідомлення про стрілянину в житловому будинку на Дафні-лейн у Вассі. Після прибуття помічники шерифа виявили всередині будинку двох дорослих віком 28 та 21 року, які загинули. Підозрюваний втік з району до прибуття правоохоронних органів", - ідеться у повідомленні правоохоронці.

Зазначається, що "детективи встановили особу 25-річного Калеба Гайдена Фосно з Огайо як підозрюваного у цій справі". "Було отримано ордери на його арешт за проникнення зі зломом та два обвинувачення у вбивстві у зв'язку з цим інцидентом". "Слідчі не вважають, що Фосно залишався в окрузі Мур після стрілянини. Тривають зусилля для його знаходження та затримання", - ідеться у повідомленні.

Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні