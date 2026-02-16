Украинскую беженку убили в Северной Каролине, это уже второй случай за год

Беженку из Украины убили в Северной Каролине в США, это уже второй случай за последний год, сообщил брат погибшей и в офисе шерифа округа, пишет УНН.

Беженка, сбежавшая от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в собственном доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку, являющуюся беженкой и скрывающуюся в Северной Каролине, убивает мужчина. На этот раз 25-летний мужчина с оружием сообщил брат жертвы.

По его данным, "около 7 утра ее бывший парень, мужчина, который ехал семь часов из Огайо, ворвался в ее квартиру, где она присматривала за младшими братьями и сестрами". "Он заставил одного из наших братьев и сестер разбудить ее, а затем выстрелил в нее в постели, лишив ее жизни. Он также выстрелил в ее парня, который спал рядом с ней", - рассказал брат погибшей.

Офис шерифа округа Мур в Северной Каролине сообщил, что расследует двойное убийство, произошедшее 14 февраля утром в общине Вудлейк города Васс в Северной Каролине.

14 февраля 2026 года, примерно в 7:45 утра, помощники шерифа округа Мур отреагировали на сообщение о стрельбе в жилом доме на Дафни-лейн в Вассе. По прибытии помощники шерифа обнаружили внутри дома двух взрослых в возрасте 28 и 21 года, которые погибли. Подозреваемый скрылся из района до прибытия правоохранительных органов", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что "детективы установили личность 25-летнего Калеба Хайдена Фосно из Огайо как подозреваемого по этому делу". "Были получены ордера на его арест за проникновение со взломом и два обвинения в убийстве в связи с этим инцидентом". "Следователи не считают, что Фосно оставался в округе Мур после стрельбы. Продолжаются усилия по его обнаружению и задержанию", - говорится в сообщении.

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине