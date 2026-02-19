Колишній CEO Victoria's Secret Векснер заявив, що був "наївний" і "обдурений" ​​Епштейном

Американський мільярдер Лес Векснер, якого звинувачують у ключовій ролі у збагаченні Джеффрі Епштейна, назвав себе "наївним, дурним та довірливим" за те, що довірився покійному фінансисту, засудженому за сексуальні злочини, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У заяві перед американськими законодавцями колишній генеральний директор бренду спідньої білизни Victoria's Secret звинуватив Епштейна у крадіжці "величезних сум" грошей у його сім'ї, коли той працював його фінансовим консультантом.

Векснер, який виступав перед комітетом Палати представників у межах розслідування справи Епштейна, заперечує будь-які правопорушення.

У документі ФБР 2019 року його назвали потенційним спільником Епштейна, але жодних звинувачень йому висунуто не було.

Законодавці звинуватили мільярдера в тому, що він знав про злочини Епштейна, але не зміг їм запобігти.

У середу Векснера викликали до комітету з нагляду Палати представників, щоб він відповів на запитання про свої відносини з Епштейном після публікації тисяч документів щодо протиправних дій фінансиста.

Члени комітету вирушили до рідного штату Векснера, Огайо, для надання свідчень.

Представник 88-річного магната повідомив BBC: "Пан Векснер чесно відповів на кожне запитання, поставлене йому сьогодні комітетом. Пан Векснер підтвердив, що йому нічого не відомо про протиправні дії Епштейна, і він у них не брав участі. Він твердо стоїть на цьому".

На допиті були присутні лише законодавці-демократи. Законодавці-республіканці на нього не приїхали, хоча деякі з їхніх співробітників були присутні.

"Ми повинні чітко розуміти, що не було б жодного острова Епштейна, не було б жодного літака Епштейна, не було б грошей на торгівлю жінками та дівчатками", - сказав конгресмен Роберт Гарсія.

"Містер Епштейн не був би такою багатою людиною, якою він був, без підтримки Лесу Векснера", - заявив він.

Векснер у своєму вступному слові захищався від цих згадок, заявляючи, що його відносини з Епштейном були обмеженими, і заперечував будь-яку поінформованість про зловживання засудженого за сексуальні злочини.

"Я був наївний, дурний і довірливий, довірившись Джеффрі Епштейну, - сказав він. - Він був шахраєм. І хоча мене обдурили, я нічого поганого не зробив і мені нема чого приховувати".

Він сказав, що "радий дати свідчення" і хоче "розставити всі крапки над i".

Векснер також сказав, що відвідав приватний острів Епштейна "на кілька годин" зі своєю родиною.

Відносини між ними почалися у 1980-х роках, і Векснер заявив, що розірвав зв'язки після того, як Епштейна звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми у Флориді.

Векснер сказав, що пізніше виявив, що Епштейн "привласнив величезні суми грошей у мене та моєї сім'ї", - заява, яку він повторив у своєму вступному слові.

У документі ФБР 2019 цей магнат був названий потенційним співучасником. В окремому електронному листі також зазначалося, що "існують обмежені докази його причетності".

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш раніше заявив, що ім'я Векснера "тисячі разів фігурує в документах".

Адвокати Векснера нещодавно заявили ВВС: "Помічник прокурора США сказав адвокату пана Векснера у 2019 році, що Пана Векснера вважали джерелом інформації про Епштейна, а не об'єктом переслідування".

"Пан Векснер повністю співпрацював, надавши інформацію про Епштейна, і з ним більше ніколи не зв'язувалися", - вказали вони.

