Бывший CEO Victoria's Secret Векснер заявил, что был "наивен" и "обманут" Эпштейном

Американский миллиардер Лес Векснер, которого обвиняют в ключевой роли в обогащении Джеффри Эпштейна, назвал себя «наивным, глупым и доверчивым» за то, что доверился покойному финансисту, осужденному за сексуальные преступления, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В заявлении перед американскими законодателями бывший генеральный директор бренда нижнего белья Victoria's Secret обвинил Эпштейна в краже «огромных сумм» денег у его семьи, когда тот работал его финансовым консультантом.

Векснер, выступавший перед комитетом Палаты представителей в рамках расследования дела Эпштейна, отрицает какие-либо правонарушения.

В документе ФБР 2019 года его назвали потенциальным сообщником Эпштейна, но никаких обвинений ему предъявлено не было.

Законодатели обвинили миллиардера в том, что он знал о преступлениях Эпштейна, но не смог им предотвратить.

В среду Векснера вызвали в комитет по надзору Палаты представителей, чтобы он ответил на вопросы о своих отношениях с Эпштейном после публикации тысяч документов о противоправных действиях финансиста.

Члены комитета отправились в родной штат Векснера, Огайо, для дачи показаний.

Представитель 88-летнего магната сообщил BBC: «Господин Векснер честно ответил на каждый вопрос, заданный ему сегодня комитетом. Господин Векснер подтвердил, что ему ничего не известно о противоправных действиях Эпштейна, и он в них не участвовал. Он твердо стоит на этом».

На допросе присутствовали только законодатели-демократы. Законодатели-республиканцы на него не приехали, хотя некоторые из их сотрудников присутствовали.

«Мы должны четко понимать, что не было бы никакого острова Эпштейна, не было бы никакого самолета Эпштейна, не было бы денег на торговлю женщинами и девочками», — сказал конгрессмен Роберт Гарсия.

«Мистер Эпштейн не был бы таким богатым человеком, каким он был, без поддержки Леса Векснера», — заявил он.

Векснер в своем вступительном слове защищался от этих упоминаний, заявляя, что его отношения с Эпштейном были ограниченными, и отрицал какую-либо осведомленность о злоупотреблениях осужденного за сексуальные преступления.

«Я был наивен, глуп и доверчив, доверившись Джеффри Эпштейну, — сказал он. — Он был мошенником. И хотя меня обманули, я ничего плохого не сделал и мне нечего скрывать».

Он сказал, что «рад дать показания» и хочет «расставить все точки над i».

Векснер также сказал, что посетил частный остров Эпштейна «на несколько часов» со своей семьей.

Отношения между ними начались в 1980-х годах, и Векснер заявил, что разорвал связи после того, как Эпштейна обвинили в сексуальном насилии над детьми во Флориде.

Векснер сказал, что позже обнаружил, что Эпштейн «присвоил огромные суммы денег у меня и моей семьи», — заявление, которое он повторил в своем вступительном слове.

В документе ФБР 2019 года этот магнат был назван потенциальным сообщником. В отдельном электронном письме также отмечалось, что «существуют ограниченные доказательства его причастности».

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш ранее заявил, что имя Векснера «тысячи раз фигурирует в документах».

Адвокаты Векснера недавно заявили BBC: «Помощник прокурора США сказал адвокату господина Векснера в 2019 году, что господина Векснера считали источником информации об Эпштейне, а не объектом преследования».

«Господин Векснер полностью сотрудничал, предоставив информацию об Эпштейне, и с ним больше никогда не связывались», — указали они.

Искал встречи с путиным и использовал русских женщин - новые детали "файлов Эпштейна"