Невідомий молотком розбив вікна в резиденції Венса в Огайо
Київ • УНН
В Огайо невідомий розбив вікна в резиденції віце-президента США Джей Ді Венса. Зловмисника затримано, родина Венса під час інциденту була відсутня.
У США невідомий намагався проникнути в резиденцію віце-президента США Джей Ді Венса в Огайо і розбив молотком вікна, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За даними ЗМІ, одна людина затримана, ведеться розслідування інциденту, що спричинило пошкодження майна в резиденції віце-президента Джей Ді Венса в штаті Огайо.
За даними Секретної служби США, родина Венса на момент інциденту не перебувала в Огайо.
Фото, опубліковані місцевими ЗМІ, показали пошкодження вікон резиденції. Представник Секретної служби заявив, що чоловіка, особу якого не встановлено, було затримано "за заподіяння шкоди майну, включаючи розбиття вікон на фасаді особистого будинку, пов'язаного з Венсом".
"Я ціную всі добрі побажання у зв'язку з нападом на наш будинок", — написав Венс у повідомленні на X. "Наскільки я можу судити, якийсь божевільний намагався проникнути всередину, розбиваючи вікна. Я вдячний Секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Нас навіть не було вдома, ми вже повернулися до Вашингтона".
Додамо
"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та прокуратурою США в процесі розгляду рішень про пред'явлення звинувачень", - заявив прес-секретар Ентоні Гульєльмі.
Влада розслідує, чи не переслідувала якась людина Венса або його родину, повідомив CNN представник федеральних правоохоронних органів. Вони не вважають, що ця людина проникла до будинку віце-президента.