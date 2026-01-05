Неизвестный молотком разбил окна в резиденции Вэнса в Огайо

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 12690 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 26150 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 19533 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 25976 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 34386 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 91726 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 67197 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 92082 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97584 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68530 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.6м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 18347 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 23679 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку12:06 • 20537 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 13627 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 26709 просмотра
публикации
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 26150 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 26710 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 91726 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 154390 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 171643 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Франция
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 51589 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 46175 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 43502 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 51653 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 96790 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Неизвестный молотком разбил окна в резиденции Вэнса в Огайо

Киев • УНН

 • 774 просмотра

В Огайо неизвестный разбил окна в резиденции вице-президента США Джей Ди Вэнса. Злоумышленник задержан, семья Вэнса во время инцидента отсутствовала.

Неизвестный молотком разбил окна в резиденции Вэнса в Огайо

В США неизвестный пытался проникнуть в резиденцию вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо и разбил молотком окна, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным СМИ, один человек задержан, ведется расследование инцидента, повлекшего повреждение имущества в резиденции вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо.

По данным Секретной службы США, семья Вэнса на момент инцидента не находилась в Огайо.

Фото, опубликованные местными СМИ, показали повреждения окон резиденции. Представитель Секретной службы заявил, что мужчина, личность которого не установлена, был задержан "за причинение ущерба имуществу, включая разбитие окон на фасаде личного дома, связанного с Вэнсом".

"Я ценю все добрые пожелания в связи с нападением на наш дом", — написал Вэнс в сообщении на X. "Насколько я могу судить, какой-то сумасшедший пытался проникнуть внутрь, разбивая окна. Я благодарен Секретной службе и полиции Цинциннати за быструю реакцию. Нас даже не было дома, мы уже вернулись в Вашингтон".

Добавим

"Секретная служба США координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США в процессе рассмотрения решений о предъявлении обвинений", - заявил пресс-секретарь Энтони Гульельми.

Власти расследуют, не преследовал ли какой-то человек Вэнса или его семью, сообщил CNN представитель федеральных правоохранительных органов. Они не считают, что этот человек проник в дом вице-президента.

Антонина Туманова

Новости Мира
Недвижимость
Социальная сеть
Огайо
Джей Ди Вэнс
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Соединённые Штаты