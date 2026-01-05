Неизвестный молотком разбил окна в резиденции Вэнса в Огайо

В США неизвестный пытался проникнуть в резиденцию вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо и разбил молотком окна, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным СМИ, один человек задержан, ведется расследование инцидента, повлекшего повреждение имущества в резиденции вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо.

По данным Секретной службы США, семья Вэнса на момент инцидента не находилась в Огайо.

Фото, опубликованные местными СМИ, показали повреждения окон резиденции. Представитель Секретной службы заявил, что мужчина, личность которого не установлена, был задержан "за причинение ущерба имуществу, включая разбитие окон на фасаде личного дома, связанного с Вэнсом".

"Я ценю все добрые пожелания в связи с нападением на наш дом", — написал Вэнс в сообщении на X. "Насколько я могу судить, какой-то сумасшедший пытался проникнуть внутрь, разбивая окна. Я благодарен Секретной службе и полиции Цинциннати за быструю реакцию. Нас даже не было дома, мы уже вернулись в Вашингтон".

Добавим

"Секретная служба США координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США в процессе рассмотрения решений о предъявлении обвинений", - заявил пресс-секретарь Энтони Гульельми.

Власти расследуют, не преследовал ли какой-то человек Вэнса или его семью, сообщил CNN представитель федеральных правоохранительных органов. Они не считают, что этот человек проник в дом вице-президента.