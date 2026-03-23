У США опублікували раніше невідомі фото Ніла Армстронга після аварії місії Джеміні-8

20:58 • 7994 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 16:43 • 20096 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 31993 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 53455 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 85047 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 62076 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 69782 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 78593 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 67886 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 79772 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Іранські ракети можуть досягти Лондона, Парижа та Берліна - The Times22 березня, 14:18 • 6306 перегляди
Масштабна пожежа на складі під Києвом охопила 5500 квадратних метрів, задіяні десятки рятувальниківPhoto22 березня, 16:00 • 14904 перегляди
Буданов вручив орден голові дому Габсбургів за підтримку УкраїниPhoto22 березня, 17:07 • 7588 перегляди
Прямувала на допомогу пасажирам: на Одещині під час евакуації загинула 19-річна провідниця, розпочато розслідування18:51 • 9186 перегляди
Не лише спецпредставник путіна - на прощанні з патріархом Грузії побував митрополит УПЦ МП19:39 • 6772 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 85047 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 64021 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 60007 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 130437 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 85364 перегляди
У США опублікували раніше невідомі фото Ніла Армстронга після аварії місії Джеміні-8

У США оприлюднили кадри порятунку астронавтів після екстреного приводнення в 1966 році. Знімки зафіксували емоції екіпажу після небезпечної аварії.

У США вперше оприлюднили серію раніше невідомих фотографій астронавта Ніла Армстронга після аварійної місії "Джеміні-8" у 1966 році. Знімки передали до музею в його рідному штаті Огайо. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Фото зробив військовий фотограф Рон МакКвіні під час рятувальної операції після екстреного приводнення біля Японії. На кадрах зафіксовано Армстронга та Девіда Скотта одразу після порятунку.

Аварія на орбіті і рішення яке врятувало екіпаж

Під час місії корабель почав неконтрольовано обертатися після стикування в космосі. Армстронг прийняв критичне рішення увімкнути двигуни стабілізації, що врятувало екіпаж, але змусило достроково завершити політ.

Астронавти повернулися на Землю приблизно через 10 годин після запуску.

Фото показують емоції після порятунку

Іноді неймовірну подію можна задокументувати найзвичайнішими засобами

– зазначив директор музею Данте Чентуорі.

Історик Роберт Пул підкреслив: "Найбільш очевидне, що мене вражає, це те, що вони дуже раді бути живими".

Нові знімки допомагають детальніше відтворити одну з найнебезпечніших місій в історії NASA.

Марсохід Perseverance виявив давні сліди течії води на Марсі19.03.26, 07:42 • 14798 переглядiв

