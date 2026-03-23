У США опублікували раніше невідомі фото Ніла Армстронга після аварії місії Джеміні-8
Київ • УНН
У США оприлюднили кадри порятунку астронавтів після екстреного приводнення в 1966 році. Знімки зафіксували емоції екіпажу після небезпечної аварії.
У США вперше оприлюднили серію раніше невідомих фотографій астронавта Ніла Армстронга після аварійної місії "Джеміні-8" у 1966 році. Знімки передали до музею в його рідному штаті Огайо. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Фото зробив військовий фотограф Рон МакКвіні під час рятувальної операції після екстреного приводнення біля Японії. На кадрах зафіксовано Армстронга та Девіда Скотта одразу після порятунку.
Аварія на орбіті і рішення яке врятувало екіпаж
Під час місії корабель почав неконтрольовано обертатися після стикування в космосі. Армстронг прийняв критичне рішення увімкнути двигуни стабілізації, що врятувало екіпаж, але змусило достроково завершити політ.
Астронавти повернулися на Землю приблизно через 10 годин після запуску.
Фото показують емоції після порятунку
Іноді неймовірну подію можна задокументувати найзвичайнішими засобами
Історик Роберт Пул підкреслив: "Найбільш очевидне, що мене вражає, це те, що вони дуже раді бути живими".
Нові знімки допомагають детальніше відтворити одну з найнебезпечніших місій в історії NASA.
