В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

В США обнародовали кадры спасения астронавтов после экстренного приводнения в 1966 году. Снимки зафиксировали эмоции экипажа после опасной аварии.

В США впервые обнародовали серию ранее неизвестных фотографий астронавта Нила Армстронга после аварийной миссии "Джемини-8" в 1966 году. Снимки передали в музей в его родном штате Огайо. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Фото сделал военный фотограф Рон МакКвини во время спасательной операции после экстренного приводнения у Японии. На кадрах запечатлены Армстронг и Дэвид Скотт сразу после спасения.

Авария на орбите и решение, которое спасло экипаж

Во время миссии корабль начал неконтролируемо вращаться после стыковки в космосе. Армстронг принял критическое решение включить двигатели стабилизации, что спасло экипаж, но заставило досрочно завершить полет.

Астронавты вернулись на Землю примерно через 10 часов после запуска.

Фото показывают эмоции после спасения

Иногда невероятное событие можно задокументировать самыми обычными средствами

– отметил директор музея Данте Чентуори.

Историк Роберт Пул подчеркнул: "Самое очевидное, что меня поражает, это то, что они очень рады быть живыми".

Новые снимки помогают детальнее воссоздать одну из самых опасных миссий в истории NASA.

