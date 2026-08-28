Президент США Дональд Трамп призначив Бена Мосса новим секретарем апарату Білого дому
Київ • УНН
Бен Мосс замінить Вілла Шарфа на посаді 2 вересня. Ротація відбувається напередодні проміжних виборів до Конгресу США.
Американський лідер Дональд Трамп оголосив про кадрову перестановку у своїй адміністрації, призначивши Бена Мосса секретарем апарату Білого дому. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Мосс, який наразі обіймає посаду заступника секретаря апарату, офіційно приступить до виконання нових обов'язків 2 вересня. На посаді він змінить Вілла Шарфа, який з нового місяця переходить на позицію головного юридичного радника Білого дому.
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Кадрові ротації відбуваються на тлі підготовки республіканців до майбутніх проміжних виборів до Конгресу США. Призначення також збігається з періодом політичного тиску через дискусії довкола економічного курсу та дій адміністрації у зовнішній політиці.
Посилення команди та функціонал посади
Новопризначений посадовець має досвід роботи на керівних посадах та тісні робочі зв'язки з віцепрезидентом Дж. Д. Венсом. Раніше Мосс працював його головним радником і директором з питань внутрішньої політики в період, коли той представляв штат Огайо в Сенаті США.
Посада секретаря апарату передбачає контроль за документообігом президента та організацію підписання ключових актів. На цій позиції чиновник безпосередньо супроводжує процес затвердження виконавчих указів та надає публічні роз'яснення щодо нормативних директив.
У той час як Вілл Шарф готується очолити юридичну службу адміністрації, у структурі Білого дому тривають інші кадрові зміни. Зокрема, з посад ідуть речниця адміністрації Каролін Лівітт та нинішній радник Девід Воррінгтон.
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