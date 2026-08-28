Президент США Дональд Трамп назначил Бена Мосса новым секретарём аппарата Белого дома
Киев • УНН
Бен Мосс сменит Уилла Шарфа на посту 2 сентября. Ротация происходит накануне промежуточных выборов в Конгресс США.
Американский лидер Дональд Трамп объявил о кадровой перестановке в своей администрации, назначив Бена Мосса секретарём аппарата Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Мосс, который в настоящее время занимает должность заместителя секретаря аппарата, официально приступит к исполнению новых обязанностей 2 сентября. На этом посту он сменит Уилла Шарфа, который с нового месяца переходит на должность главного юридического советника Белого дома.
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Кадровые ротации происходят на фоне подготовки республиканцев к предстоящим промежуточным выборам в Конгресс США. Назначение также совпадает с периодом политического давления из-за дискуссий вокруг экономического курса и действий администрации во внешней политике.
Усиление команды и функционал должности
Новоназначенный чиновник имеет опыт работы на руководящих должностях и тесные рабочие связи с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом. Ранее Мосс работал его главным советником и директором по вопросам внутренней политики в период, когда тот представлял штат Огайо в Сенате США.
Должность секретаря аппарата предусматривает контроль за документооборотом президента и организацию подписания ключевых актов. На этой должности чиновник непосредственно сопровождает процесс утверждения исполнительных указов и предоставляет публичные разъяснения относительно нормативных директив.
В то время как Уилл Шарф готовится возглавить юридическую службу администрации, в структуре Белого дома продолжаются другие кадровые изменения. В частности, с должностей уходят пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт и нынешний советник Дэвид Уоррингтон.
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