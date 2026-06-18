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В США задержали второго подозреваемого в стрельбе на фестивале в Огайо, где пострадали 12 человек

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

В Толедо задержали 20-летнего Ка Ная Тейлора за стрельбу на фестивале Олд-Вест-Энд. Ему и другому фигуранту предъявили по 11 обвинений в нападении.

В США задержали второго подозреваемого в стрельбе на фестивале в Огайо, где пострадали 12 человек
Фото: АР

Полиция штата Огайо задержала второго подозреваемого в стрельбе на уличном фестивале в Толедо, в результате которой 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 20-летний Ка Най Тейлор был задержан в среду в Колумбусе при участии Службы маршалов США, дорожного патруля штата Огайо и офиса шерифа округа Франклин. Его должны доставить в Толедо, где ему предъявят 11 обвинений в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее, 11 июня, полиция задержала еще одного подозреваемого – 20-летнего Элджея Криспа-Карра. Ему также предъявили 11 обвинений в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Стрельба произошла 6 июня во время фестиваля Олд-Вест-Энд в Толедо. По версии следствия, причиной инцидента мог стать конфликт между двумя группами людей, который перерос в перестрелку. Полиция считает, что оба подозреваемых стреляли друг в друга, однако среди раненых их не было.

В США по меньшей мере 12 человек получили огнестрельные ранения на фестивале, поиски подозреваемых продолжаются07.06.26, 08:44 • 11287 просмотров

Степан Гафтко

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