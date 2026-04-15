"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одна из вещей, которой он "больше всего гордится" из действий администрации, это то, что США сказали Европе, что если они хотят покупать оружие, то могут это делать, "но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его в Украину", о чем заявил во время выступления на мероприятии в Джорджии накануне, пишет УНН.

Вэнс рассказал о случае из кампании в Сенат.

Это был американец украинского происхождения из Кливленда, штат Огайо. Знаете, я проводил кампанию в Сенат. В Кливленде, штат Огайо, много американцев украинского происхождения. И этот человек был очень раздражен в отношении меня, потому что я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны в Украине. Хорошо? И я до сих пор в это верю, очевидно, и это одна из вещей, которой я больше всего горжусь, что мы сделали как администрация, это то, что мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, вы можете, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его в Украину. Мы просто вышли из этого бизнеса. Это очень хорошо