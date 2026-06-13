ВСУ поразили важный нефтяной объект в волгоградской области и пункты управления рф
Киев • УНН
ВСУ поразили нефтяной объект в волгоградской области и пункты управления врага. Также атакованы районы сосредоточения оккупантов в тылу и на фронте.
В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту нефтетранспортной инфраструктуры в волгоградской области российской федерации. Также были поражены пункты управления и районы сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным военных, поражению подвергся цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта котово в волгоградской области.
В Генштабе отметили, что подтверждено попадание по цели и возникновение пожара на территории предприятия.
Указанный объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре рф. В частности, он собирает и готовит нефть с коробковского нефтегазового месторождения, а также ряда смежных месторождений в волгоградской, астраханской областях и республике калмыкия.
Кроме того, украинские военные поразили пункты управления российских войск в районах Соледара в Донецкой области и Верхней Криницы в Запорожской области.
Также удары были нанесены по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах хоромного брянской области рф, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.
Отдельно Силы обороны поразили районы сосредоточения личного состава российских войск в районах Соледара и Успеновки Донецкой области, Голубовки Харьковской области, Привольного Запорожской области, Колотиловки белгородской области рф, а также новых юрковичей и черноземного городка брянской области.
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