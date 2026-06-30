Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек

В результате мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в минувшую среду, погибли более 1700 человек, еще как минимум 5000 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Reuters и AFP.

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О новых данных о жертвах сообщил спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, более 15 тысяч человек остались без крова.

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Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в среду вечером по местному времени.

Больше всего пострадал город Ла-Гуайра, расположенный примерно в 40 километрах от столицы страны – Каракаса, где зафиксированы самые масштабные разрушения.

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