CNN показало масштабы разрушений после землетрясений в Венесуэле с высоты птичьего полета
Киев • УНН
Аэрофотоснимки штата Ла-Гуайра демонстрируют масштабные разрушения жилых кварталов и инфраструктуры. Исполняющая обязанности президента призвала граждан не посещать зону бедствия.
Аэрофотоснимки штата Ла-Гуайра, который больше всего пострадал от мощных землетрясений в Венесуэле, демонстрируют масштабные разрушения жилых кварталов и инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан временно не посещать Ла-Гуайру, чтобы не мешать работе спасателей в зоне стихийного бедствия.
Те, кто не выполняет спасательных или охранных обязанностей в штате Ла-Гуайра, пожалуйста, воздержитесь от поездок в штат, поскольку вы препятствуете перемещению персонала, необходимого для того, чтобы наши военные, полицейские, гражданские работники, пожарные и спасатели добрались до зоны бедствия
По ее словам, с начала ликвидации последствий стихии весь штат Ла-Гуайра официально объявлен зоной бедствия, где продолжаются масштабные поисково-спасательные работы.
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