CNN показало масштабы разрушений после землетрясений в Венесуэле с высоты птичьего полета

Аэрофотоснимки штата Ла-Гуайра, который больше всего пострадал от мощных землетрясений в Венесуэле, демонстрируют масштабные разрушения жилых кварталов и инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан временно не посещать Ла-Гуайру, чтобы не мешать работе спасателей в зоне стихийного бедствия.

Те, кто не выполняет спасательных или охранных обязанностей в штате Ла-Гуайра, пожалуйста, воздержитесь от поездок в штат, поскольку вы препятствуете перемещению персонала, необходимого для того, чтобы наши военные, полицейские, гражданские работники, пожарные и спасатели добрались до зоны бедствия