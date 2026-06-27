В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
Киев • УНН
Власти Венесуэлы подтвердили гибель 920 человек из-за землетрясений в регионе Ла-Гуайра. Под завалами остаются 172 человека, более 50 тысяч считаются пропавшими без вести.
Власти Венесуэлы подтвердили гибель 920 человек в результате землетрясений, произошедших на этой неделе в северном регионе Ла-Гуайра с эпицентром в 20 километрах от столицы Каракаса. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Число жертв продолжает расти, так как уже несколько дней ведутся работы по разбору завалов и поисково-спасательные операции, к которым привлекаются сотрудники чрезвычайных служб из разных стран мира.
По данным правительства страны, на данный момент под завалами остаются 172 человека. В то же время 920 человек погибли и 3360 получили ранения. Причем более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести.
Из-за разрушенных помещений больниц пациентов приходится размещать в импровизированных госпиталях из палаток.
Исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес сообщила, что после землетрясений было зафиксировано не менее 200 афтершоков. Количество мест скопления инфраструктурных объектов, получивших повреждения и разрушения, превысило тысячу.
Также Reuters добавило, что в пятницу в Венесуэле снова произошло землетрясение. Толчок магнитудой 4,9 ощущался в Каракасе (столица страны) и расположенном неподалеку Маракае.
Согласно публикации издания, эта катастрофа может иметь политические последствия для временного президента Делси Родригес, которая стремится представить себя проводником политических изменений, несмотря на то, что была вице-президентом при свергнутом президенте Николасе Мадуро.
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