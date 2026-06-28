После землетрясений в Венесуэле спасли еще 33 человека, почти 50 тысяч считаются пропавшими

В Венесуэле спасатели за выходные извлекли из-под завалов еще 33 человека после двух мощных землетрясений, однако почти 50 тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По последним данным, жертвами стихии стали более 1400 человек. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, куда прибыли более 1600 иностранных спасателей. В то же время они жалуются на нехватку тяжелой техники и ограниченное присутствие государственных служб.

По данным ресурса, который поддерживает венесуэльская оппозиция, в настоящее время пропавшими без вести считаются почти 50 тысяч человек. Это меньше, чем накануне, когда в списках было около 55 тысяч человек.

CNN показало масштабы разрушений после землетрясений в Венесуэле с высоты птичьего полета

Руководитель швейцарской спасательной миссии Себастьян Ойгстер отметил, что шанс найти людей живыми резко уменьшается после первых 72 часов.

Существует окно примерно в три дня, 72 часа, после которого вероятность того, что вы сможете спасти людей живыми, уменьшается