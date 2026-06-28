После землетрясений в Венесуэле спасли еще 33 человека, почти 50 тысяч считаются пропавшими

$44.9250.92
ukenru
15:55 • 9630 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 21910 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 52277 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 39199 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 46812 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 44431 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 126393 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 76965 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 75997 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68949 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
45%
750мм
Популярные новости
"Где Ленин упал, будет Мазепа" - Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева28 июня, 09:56 • 12502 просмотра
На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждутVideo28 июня, 10:27 • 14016 просмотра
В Запорожье увеличилось количество пострадавших во время атаки ВС РФ, один ребенок в тяжелом состоянииPhoto28 июня, 10:43 • 7226 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука28 июня, 11:04 • 29274 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 14944 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 52265 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 46803 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 51904 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 126391 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 74400 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 15096 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 39367 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 51571 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 90856 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 108577 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

После землетрясений в Венесуэле спасли еще 33 человека, почти 50 тысяч считаются пропавшими

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Спасатели извлекли еще 33 человека после землетрясений в Венесуэле. Почти 50 тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

После землетрясений в Венесуэле спасли еще 33 человека, почти 50 тысяч считаются пропавшими

В Венесуэле спасатели за выходные извлекли из-под завалов еще 33 человека после двух мощных землетрясений, однако почти 50 тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По последним данным, жертвами стихии стали более 1400 человек. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, куда прибыли более 1600 иностранных спасателей. В то же время они жалуются на нехватку тяжелой техники и ограниченное присутствие государственных служб.

По данным ресурса, который поддерживает венесуэльская оппозиция, в настоящее время пропавшими без вести считаются почти 50 тысяч человек. Это меньше, чем накануне, когда в списках было около 55 тысяч человек.

CNN показало масштабы разрушений после землетрясений в Венесуэле с высоты птичьего полета27.06.26, 19:20 • 4860 просмотров

Руководитель швейцарской спасательной миссии Себастьян Ойгстер отметил, что шанс найти людей живыми резко уменьшается после первых 72 часов.

Существует окно примерно в три дня, 72 часа, после которого вероятность того, что вы сможете спасти людей живыми, уменьшается

– сказал он.

По словам Ойгстера, поисковые собаки обнаружили нескольких человек живыми под завалами, однако спасатели не успели достать их до того, как стало поздно. Швейцарская команда планирует остаться в Венесуэле для участия в дальнейших гуманитарных работах.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек27.06.26, 21:19 • 13132 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира