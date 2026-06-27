Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

$44.9250.92
ukenru
16:54 • 6708 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 48361 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 42811 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 44487 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 47284 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 57973 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 39239 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 53768 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 53123 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 46590 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
1.4м/с
48%
751мм
Популярные новости
В Польше заявили, что во время нового этапа поисков в Пужниках не нашли второй братской могилы жертв УПА27 июня, 09:03 • 8440 просмотра
В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете27 июня, 10:19 • 10781 просмотра
На Полтавщине ВСУ потеряли истребитель МиГ-2927 июня, 11:09 • 43432 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 21232 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo17:42 • 7836 просмотра
публикации
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo17:42 • 7886 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 48361 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 51900 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 48144 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 81946 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 21258 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 38397 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 79167 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 96772 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 129681 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле достигло по меньшей мере 1430 человек. Глава Национальной ассамблеи назвал это самым катастрофическим событием за 123 года.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Фото: Reuters

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, возросло как минимум до 1430 человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, пишет УНН.

Детали

По его словам, землетрясения стали "самым катастрофическим событием, которое Венесуэла пережила за последние 123 года".

Родригес также призвал жителей оставаться дома и воздержаться от поездок в штат Ла-Гуайра, который понёс наибольшие разрушения. По его словам, этот регион пережил "огромные разрушения", и спасательные работы там продолжаются.

CNN показало масштабы разрушений после землетрясений в Венесуэле с высоты птичьего полета27.06.26, 19:20 • 1904 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира