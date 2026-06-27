Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

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Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, возросло как минимум до 1430 человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, пишет УНН.

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По его словам, землетрясения стали "самым катастрофическим событием, которое Венесуэла пережила за последние 123 года".

Родригес также призвал жителей оставаться дома и воздержаться от поездок в штат Ла-Гуайра, который понёс наибольшие разрушения. По его словам, этот регион пережил "огромные разрушения", и спасательные работы там продолжаются.

CNN показало масштабы разрушений после землетрясений в Венесуэле с высоты птичьего полета