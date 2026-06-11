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Фон дер Ляйен и "демократическая Армения": когда слова ЕС расходятся с фактами

Киев • УНН

 • 2196 просмотра

Урсула фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой, игнорируя сотни нарушений на выборах. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали подкупы и избирательное правосудие.

Фон дер Ляйен и "демократическая Армения": когда слова ЕС расходятся с фактами

После победы Никола Пашиняна президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила его и заявила, что ЕС высоко ценит партнерство с все более сближающейся с Европой "демократической Арменией". В обычных условиях подобная фраза могла бы звучать как дипломатический комплимент. Но после выборов, сопровождавшихся сотнями сообщений о возбуждении, уголовными делами, задержаниями и критическими оценками наблюдателей, она приобретает совсем другое значение. Брюссель не просто поддержал победителя – он фактически дал проблемному избирательному процессу знак европейского одобрения. Об этом пишет РБК Украина, передает УНН.

Победа прозападного Пашиняна укрепила внешнеполитический разворот Армении в сторону ЕС, однако европейский курс не равен автоматическому возникновению демократии. 

В день выборов Следком Армении сообщил о возбуждении 59 уголовных дел по обвинениям в нарушениях, связанных с выборами. А на следующий день МВД страны заявил, что в ходе голосования было зафиксировано 619 сообщений о нарушениях: случаи двойного голосования, нарушение тайны голосования, воспрепятствования осуществлению избирательных прав, подкуп избирателей и вмешательство в избирательный процесс. По состоянию на утро 8 июня было задержано 18 человек, а еще 322 отчета о нарушениях находятся на стадии проверки. Среди сотен задержанных не было ни одного представителя провластных сил.

Независимая наблюдательная миссия The Independent Observer Alliance, чьи наблюдатели посетили 1 906 из 2 005 избирательных участков, зафиксировали: проблемы были выявлены на 44% избирательных участков, т.е. на каждом втором, что плохо сочетается с образом "демократичного" голосования. Еще одна местная наблюдательская миссия "Айакве" зафиксировала: в избирательных списках были умершие люди.

Согласно предварительному заявлению Парламентской ассамблеи ОБСЕ (OSCE PA) по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Армении: "Кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась риторикой, сеющей рознь, и отмечена обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов".

А специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Фарах Карими заявила: "Концентрация арестов и уголовных преследований в отношении оппозиционных деятелей способствовала формированию представления об избирательном правосудии, в то время как поляризованное информационное пространство, подстрекательская риторика, дезинформация, а также постоянное внешнее давление и вмешательство подорвали демократическую устойчивость Армении и целостность общественных дебатов".

На фоне перечисленных фактов, позиция ЕС по отношению к Армении выглядит абсурдно. Так, 8 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поздравила Никола Пашиняна с победой и добавила: "Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой". При таком количестве нарушений называть эти выборы "демократическими", звучит как насмешка.

В политике слова имеют вес, особенно когда их произносит руководство Еврокомиссии. Назвать Армению демократической в ​​момент, когда есть серьезные вопросы к избирательному процессу, значит, сместить акцент с принципов на политическое удобство. ЕС мог говорить о партнерстве, не игнорируя нарушений. Но избранная риторика показала другое: для Брюсселя прозападный курс Еревана оказался важнее осторожности в оценке демократии. Это ослабляет доверие к самому европейскому языку ценностей.

Лилия Подоляк

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