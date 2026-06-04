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россия готовит смену власти в Армении через шантаж и подкуп избирателей - разведка

Киев • УНН

 • 120 просмотра

рф давит на Армению перед выборами 7 июня для устранения Пашиняна. В то же время кремль ограничивает импорт и планирует привлечь 100 тысяч избирателей из числа армянской диаспоры из россии.

россия готовит смену власти в Армении через шантаж и подкуп избирателей - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

россия существенно активизировала политическое, информационное и экономическое давление на Армению накануне парламентских выборов 7 июня текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным украинской разведки, для кремля желаемым сценарием является полная смена власти через электоральное поражение премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

российская стратегия влияния на избирательный процесс координируется через управление по вопросам стратегического сотрудничества и партнерства администрации президента рф и включает несколько взаимосвязанных компонентов, которые нарабатывались годами

- говорится в сообщении СВР.

Также в конце мая россия ввела ряд ограничений на импорт армянских товаров, в частности овощей, цветов, минеральной воды, а также коньяка и вин отдельных производителей. Формально в кремле это объясняют "фитосанитарными нарушениями" и заботой о безопасности продукции, при этом торговля используется в качестве инструмента политического шантажа.

Планируются также меры по электоральной мобилизации армянской диаспоры в рф. Для этого прорабатывается возможность организованной отправки в Армению граждан армянского происхождения, проживающих в рф, для участия в голосовании. Потенциальный масштаб операции оценивается в 100 тыс. "дополнительных" избирателей, стоимость - около 50 млн долларов США

- заявили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним

Отношения между Арменией и россией резко обострились после того, как правительство премьера Никола Пашиняна активизировало курс на сближение с Европейским Союзом.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Служба внешней разведки Украины
Никол Пашинян
Европейский Союз
Армения