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Партия Пашиняна победила на выборах в Армении - окончательные данные ЦИК

Киев • УНН

 • 242 просмотра

ЦИК Армении объявила о победе партии Никола Пашиняна, которая получила 49,74% голосов. Политическая сила будет иметь 61 мандат и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Партия Пашиняна победила на выборах в Армении - окончательные данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты парламентских выборов 7 июня. Победителем официально стала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», сообщает УНН.

Детали

Согласно обнародованным результатам, партия «Гражданский договор» получила 726 819 голосов (49,74%), поддерживаемый Москвой блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна — 340 006 голосов (23,27%), блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 144 983 голоса (9,92%).

Еще одна партия — правоцентристская «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна — набрала 58 287 голосов (3,98%) и в парламент не прошла, так как проходной барьер составляет 4%.

«Гражданский договор» Пашиняна получит 61 из 101 места в парламенте и таким образом сможет самостоятельно формировать правительство.

Напомним

Шесть оппозиционных политических сил Армении выступили с совместным заявлением по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, и политической ситуации в стране.

В заявлении отмечается, что парламентские выборы в Армении прошли в условиях, которые, по оценке подписавших его политических сил, «ставят под фундаментальное сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательного процесса».

Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля08.06.26, 16:49 • 84071 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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Армения