Партия Пашиняна победила на выборах в Армении - окончательные данные ЦИК
Киев • УНН
ЦИК Армении объявила о победе партии Никола Пашиняна, которая получила 49,74% голосов. Политическая сила будет иметь 61 мандат и сможет самостоятельно сформировать правительство.
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты парламентских выборов 7 июня. Победителем официально стала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», сообщает УНН.
Детали
Согласно обнародованным результатам, партия «Гражданский договор» получила 726 819 голосов (49,74%), поддерживаемый Москвой блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна — 340 006 голосов (23,27%), блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 144 983 голоса (9,92%).
Еще одна партия — правоцентристская «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна — набрала 58 287 голосов (3,98%) и в парламент не прошла, так как проходной барьер составляет 4%.
«Гражданский договор» Пашиняна получит 61 из 101 места в парламенте и таким образом сможет самостоятельно формировать правительство.
Напомним
Шесть оппозиционных политических сил Армении выступили с совместным заявлением по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, и политической ситуации в стране.
В заявлении отмечается, что парламентские выборы в Армении прошли в условиях, которые, по оценке подписавших его политических сил, «ставят под фундаментальное сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательного процесса».
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