Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову - Axios
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Зеленським. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.
Нагадаємо
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф.