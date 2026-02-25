Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову - Axios

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Зеленським. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським - повідомив Равід із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф.