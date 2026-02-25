Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову - Axios

$43.260.03
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 2970 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 5984 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 9274 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 18188 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 16421 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 16480 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 27442 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22056 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25406 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 18197 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 27448 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 49684 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 59512 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 77309 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову - Axios

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Зеленським.

Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову - Axios

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Зеленським. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським 

- повідомив Равід із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни25.02.26, 08:19 • 19320 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф. 

Антоніна Туманова

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки