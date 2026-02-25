$43.260.03
ukenru
18:05 • 1382 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 2984 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 6000 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 9290 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 18197 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 16425 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 16483 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 27448 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 22057 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25406 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Трамп и Зеленский проводят телефонный разговор - Axios

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским.

Трамп и Зеленский проводят телефонный разговор - Axios

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским 

- сообщил Равид со ссылкой на источник, осведомленный с ситуацией.

Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны25.02.26, 08:19 • 19320 просмотров

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф. 

Антонина Туманова

Политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты