Трамп и Зеленский проводят телефонный разговор - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.
Напомним
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф.