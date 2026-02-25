Трамп и Зеленский проводят телефонный разговор - Axios

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским - сообщил Равид со ссылкой на источник, осведомленный с ситуацией.

Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф.