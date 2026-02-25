$43.260.03
Эксклюзив
18:38 • 1610 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 4706 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 6016 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 8858 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 10936 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 20067 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17029 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 16796 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 28646 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 22207 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Зеленский и Трамп завершили телефонный разговор - ОП

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, завершили телефонный разговор.

Зеленский и Трамп завершили телефонный разговор - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.

Разговор уже завершили 

- сообщил Литвин.

Напомним

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским. 

Евгений Царенко

Политика
Выборы в США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина