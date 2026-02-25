Зеленский и Трамп завершили телефонный разговор - ОП
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.
Разговор уже завершили
Напомним
Как сообщил журналист Axios Барак Равид, президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским.