Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ

MTI

Перекладач прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в москві пропустив важливе речення в перекладі, повідомляють угорські видання Telex та 444, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю Віктор Орбан зустрівся з путіним вчетверте після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Російський диктатор похвалив угорського прем'єр-міністра за його "збалансовану позицію щодо питання України".

Як зауважує 444, у Telex при цьому повідомили "неабияку деталь", прослухавши "публічну" частину зустрічі між Орбаном і путіним. "Це показало відповідальність, яка лягає на найважливіших працівників дипломатії – перекладачів", - зазначає видання.

""Наші погляди не обов'язково збігаються, серед іншого, з міжнародних питань", – сказав путін. "Наша співпраця також добре працює на міжнародному рівні", – переклав перекладач для Орбана", - інформує Telex.

Також Telex наводить переклад, де заяву путіна щодо України подана без згадки про Україну.

"Порівняно з її значенням, Орбан, можливо, почув досить поверхневу угорську версію заяви путіна від перекладача", - вказує Telex.

"Це суттєва прогалина в змісті під час такої високої дипломатичної зустрічі. Слова путіна були детально перекладені Telex, що показує, що він сказав угорською мовою щось інше, ніж те, що було сказано російською в інших місцях", - зазначає 444.

"Перекладач, який сидів поруч з Орбаном, часто бере участь у зустрічах угорських делегацій найвищого рівня. Наприклад, він супроводжував Віктора Орбана на похороні Михайла Горбачова, на торішній зустрічі та в Узбекистані два роки тому, але він також перекладав для Петера Сійярто", - пише 444.

