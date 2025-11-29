$42.190.00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 5992 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 9258 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 12598 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 23364 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34494 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35027 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 38153 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 54286 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29937 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Перекладач прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пропустив важливе речення під час зустрічі з Путіним у Москві. Це призвело до спотворення заяви російського диктатора щодо міжнародних питань.

Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ
MTI

Перекладач прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в москві пропустив важливе речення в перекладі, повідомляють угорські видання Telex та 444, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю Віктор Орбан зустрівся з путіним вчетверте після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Російський диктатор похвалив угорського прем'єр-міністра за його "збалансовану позицію щодо питання України". 

Як зауважує 444, у Telex при цьому повідомили "неабияку деталь", прослухавши "публічну" частину зустрічі між Орбаном і путіним. "Це показало відповідальність, яка лягає на найважливіших працівників дипломатії – перекладачів", - зазначає видання.

""Наші погляди не обов'язково збігаються, серед іншого, з міжнародних питань", – сказав путін. "Наша співпраця також добре працює на міжнародному рівні", – переклав перекладач для Орбана", - інформує Telex.

Також Telex наводить переклад, де заяву путіна щодо України подана без згадки про Україну.

"Порівняно з її значенням, Орбан, можливо, почув досить поверхневу угорську версію заяви путіна від перекладача", - вказує Telex.

"Це суттєва прогалина в змісті під час такої високої дипломатичної зустрічі. Слова путіна були детально перекладені Telex, що показує, що він сказав угорською мовою щось інше, ніж те, що було сказано російською в інших місцях", - зазначає 444.

"Перекладач, який сидів поруч з Орбаном, часто бере участь у зустрічах угорських делегацій найвищого рівня. Наприклад, він супроводжував Віктора Орбана на похороні Михайла Горбачова, на торішній зустрічі та в Узбекистані два роки тому, але він також перекладав для Петера Сійярто", - пише 444.

Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна28.11.25, 17:06 • 3622 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Петер Сіярто
Узбекистан
Україна
Віктор Орбан