Переводчик Орбана исказил слова Путина во время встречи в Москве - СМИ

MTI

Переводчик премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве пропустил важное предложение в переводе, сообщают венгерские издания Telex и 444, пишет УНН.

Подробности

В пятницу Виктор Орбан встретился с путиным в четвертый раз после полномасштабного вторжения рф в Украину. Российский диктатор похвалил венгерского премьер-министра за его "сбалансированную позицию по вопросу Украины".

Как отмечает 444, в Telex при этом сообщили "немаловажную деталь", прослушав "публичную" часть встречи между Орбаном и путиным. "Это показало ответственность, которая ложится на важнейших работников дипломатии – переводчиков", - отмечает издание.

""Наши взгляды не обязательно совпадают, среди прочего, по международным вопросам", – сказал путин. "Наше сотрудничество также хорошо работает на международном уровне", – перевел переводчик для Орбана", - информирует Telex.

Также Telex приводит перевод, где заявление путина относительно Украины подано без упоминания об Украине.

"По сравнению с ее значением, Орбан, возможно, услышал довольно поверхностную венгерскую версию заявления путина от переводчика", - указывает Telex.

"Это существенный пробел в содержании во время такой высокой дипломатической встречи. Слова путина были подробно переведены Telex, что показывает, что он сказал на венгерском языке нечто иное, чем то, что было сказано на русском в других местах", - отмечает 444.

"Переводчик, сидевший рядом с Орбаном, часто участвует во встречах венгерских делегаций высшего уровня. Например, он сопровождал Виктора Орбана на похоронах Михаила Горбачева, на прошлогодней встрече и в Узбекистане два года назад, но он также переводил для Петера Сийярто", - пишет 444.

