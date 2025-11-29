$42.190.00
12:33 • 1046 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 1372 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 4548 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 8680 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 10795 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 13716 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 24208 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 34795 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35243 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38284 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 55245 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 42748 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 50829 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 49079 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 54653 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова Путина во время встречи в Москве - СМИ

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

Переводчик премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пропустил важное предложение во время встречи с Путиным в Москве. Это привело к искажению заявления российского диктатора относительно международных вопросов.

Переводчик Орбана исказил слова Путина во время встречи в Москве - СМИ
MTI

Переводчик премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве пропустил важное предложение в переводе, сообщают венгерские издания Telex и 444, пишет УНН.

Подробности

В пятницу Виктор Орбан встретился с путиным в четвертый раз после полномасштабного вторжения рф в Украину. Российский диктатор похвалил венгерского премьер-министра за его "сбалансированную позицию по вопросу Украины".

Как отмечает 444, в Telex при этом сообщили "немаловажную деталь", прослушав "публичную" часть встречи между Орбаном и путиным. "Это показало ответственность, которая ложится на важнейших работников дипломатии – переводчиков", - отмечает издание.

""Наши взгляды не обязательно совпадают, среди прочего, по международным вопросам", – сказал путин. "Наше сотрудничество также хорошо работает на международном уровне", – перевел переводчик для Орбана", - информирует Telex.

Также Telex приводит перевод, где заявление путина относительно Украины подано без упоминания об Украине.

"По сравнению с ее значением, Орбан, возможно, услышал довольно поверхностную венгерскую версию заявления путина от переводчика", - указывает Telex.

"Это существенный пробел в содержании во время такой высокой дипломатической встречи. Слова путина были подробно переведены Telex, что показывает, что он сказал на венгерском языке нечто иное, чем то, что было сказано на русском в других местах", - отмечает 444.

"Переводчик, сидевший рядом с Орбаном, часто участвует во встречах венгерских делегаций высшего уровня. Например, он сопровождал Виктора Орбана на похоронах Михаила Горбачева, на прошлогодней встрече и в Узбекистане два года назад, но он также переводил для Петера Сийярто", - пишет 444.

Канцлер Германии Мерц раскритиковал визит Орбана к путину28.11.25, 17:06 • 3656 просмотров

Юлия Шрамко

