Хорватія спростовує заяви Угорщини про недостатність потужностей Адріатичного трубопроводу для заміщення російської нафти
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що твердження Угорщини про неспроможність трубопроводу Janaf замістити російську нафту є хибними. Він наголосив, що Janaf має достатні потужності для постачання всієї необхідної сирої нафти на угорські та словацькі НПЗ.
Деталі
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чого він очікує від продовження переговорів між Janaf та угорською нафтопереробною компанією Mol, яка управляє НПЗ в Угорщині та Словаччині, щодо поставок сирої нафти хорватським нафтопроводом, після повідомлень Mol про те, що Janaf не виконує своїх зобов'язань, та повідомлень прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що це неадекватний нафтопровод, Пленкович сказав, що це хибний наратив угорської влади та Mol.
Це абсолютно неправдива версія угорської влади та самої Mol, яка повністю спотворює факти та правду. Janaf має всі можливості та потужності для постачання всієї необхідної сирої нафти на нафтопереробні заводи в Угорщині ... з більш ніж достатньою потужністю. Наша загальна потужність транспортування сирої нафти перевищує максимальні експлуатаційні потужності обох цих нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині
Він також висловив здивування тим, що "цей хибний наратив знаходить якесь напівсхвалення з боку США".
"Угорщині надається виняток для продовження отримання російської нафти, незважаючи на те, що вона може отримувати неросійську нафту, ... на основі якогось наративу про те, що Угорщина не має морських та інших нафтопроводів. Це хибний наратив, який я не розумію, як можна сприймати як правду. Він абсолютно не відповідає дійсності та вводить ... в оману тих, хто вважає його правдою. І ви знаєте, кого я маю на увазі", – підсумував глава уряду Хорватії.
Контекст
В рамках санкцій проти рф Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини.
Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російської нафти та газу після зустрічі прем'єр-міністра Орбана з президентом Трампом.
