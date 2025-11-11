Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти

$41.980.11
48.510.02
ukenru
18:35 • 29741 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 45748 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 68601 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 76086 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 60511 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 53099 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 95578 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 43603 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 47811 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40647 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 43133 просмотра
США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10 ноября, 16:50 • 17369 просмотра
Под Киевом мужчина напал на женщину на территории монастыря: злоумышленник задержанVideo10 ноября, 17:00 • 16095 просмотра
"Подарок для путина": Украина получит от чешских волонтеров не одну, а две ракеты "Фламинго"10 ноября, 17:14 • 13510 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ21:39 • 14013 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 43250 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 68620 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 39668 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 76104 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 95587 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Башар Асад
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сирия
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 36229 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 88773 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 96265 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 142467 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 210422 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти

Киев • УНН

 • 3628 просмотра

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что утверждения Венгрии о неспособности трубопровода Janaf заместить российскую нефть являются ошибочными. Он подчеркнул, что Janaf обладает достаточными мощностями для поставки всей необходимой сырой нефти на венгерские и словацкие НПЗ.

Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти

Заявления Венгрии о том, что мощности Адриатического трубопровода, которым управляет хорватская компания Janaf, недостаточно для замещения Будапештом российской нефти, не соответствуют действительности. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает УНН со ссылкой на Index.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста о том, чего он ожидает от продолжения переговоров между Janaf и венгерской нефтеперерабатывающей компанией Mol, которая управляет НПЗ в Венгрии и Словакии, относительно поставок сырой нефти по хорватскому нефтепроводу, после сообщений Mol о том, что Janaf не выполняет своих обязательств, и сообщений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что это неадекватный нефтепровод, Пленкович сказал, что это ложный нарратив венгерских властей и Mol.

Это абсолютно ложная версия венгерских властей и самой Mol, которая полностью искажает факты и правду. Janaf имеет все возможности и мощности для поставки всей необходимой сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии ... с более чем достаточной мощностью. Наша общая мощность транспортировки сырой нефти превышает максимальные эксплуатационные мощности обоих этих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии

– сказал Пленкович.

Он также выразил удивление тем, что "этот ложный нарратив находит какое-то полусогласие со стороны США".

"Венгрии предоставляется исключение для продолжения получения российской нефти, несмотря на то, что она может получать нероссийскую нефть, ... на основе какого-то нарратива о том, что Венгрия не имеет морских и других нефтепроводов. Это ложный нарратив, который я не понимаю, как можно воспринимать как правду. Он абсолютно не соответствует действительности и вводит ... в заблуждение тех, кто считает его правдой. И вы знаете, кого я имею в виду", – подытожил глава правительства Хорватии.

Контекст

В рамках санкций против РФ Европейский Союз ввел запрет на импорт российской нефти, сделав исключения для Венгрии и Словакии.

Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом.

Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США09.11.25, 06:29 • 11425 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Хорватия
Словакия
Венгрия
Виктор Орбан