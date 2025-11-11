Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти

Заявления Венгрии о том, что мощности Адриатического трубопровода, которым управляет хорватская компания Janaf, недостаточно для замещения Будапештом российской нефти, не соответствуют действительности. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает УНН со ссылкой на Index.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста о том, чего он ожидает от продолжения переговоров между Janaf и венгерской нефтеперерабатывающей компанией Mol, которая управляет НПЗ в Венгрии и Словакии, относительно поставок сырой нефти по хорватскому нефтепроводу, после сообщений Mol о том, что Janaf не выполняет своих обязательств, и сообщений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что это неадекватный нефтепровод, Пленкович сказал, что это ложный нарратив венгерских властей и Mol.

Это абсолютно ложная версия венгерских властей и самой Mol, которая полностью искажает факты и правду. Janaf имеет все возможности и мощности для поставки всей необходимой сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии ... с более чем достаточной мощностью. Наша общая мощность транспортировки сырой нефти превышает максимальные эксплуатационные мощности обоих этих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии – сказал Пленкович.

Он также выразил удивление тем, что "этот ложный нарратив находит какое-то полусогласие со стороны США".

"Венгрии предоставляется исключение для продолжения получения российской нефти, несмотря на то, что она может получать нероссийскую нефть, ... на основе какого-то нарратива о том, что Венгрия не имеет морских и других нефтепроводов. Это ложный нарратив, который я не понимаю, как можно воспринимать как правду. Он абсолютно не соответствует действительности и вводит ... в заблуждение тех, кто считает его правдой. И вы знаете, кого я имею в виду", – подытожил глава правительства Хорватии.

Контекст

В рамках санкций против РФ Европейский Союз ввел запрет на импорт российской нефти, сделав исключения для Венгрии и Словакии.

Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом.

Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США